أبرز 7 تطبيقات للسفر 2025 تحقق إيرادات بمئات المليارات

يُعد فصل الصيف موسم الإجازات والعطلات بامتياز، إذ يختار كثير من الناس السفر والسياحة كفرصة للراحة والاستجمام بعد عام طويل من العمل والالتزامات.

في الماضي، كان التخطيط للسفر مهمة شاقة، تبدأ بحيرة في اختيار الوجهة المناسبة، وتصل إلى بحث مرهق عن عروض الإقامة الاقتصادية وشركات الطيران الملائمة، لكن مع الثورة الرقمية، تغير كل شيء.

اليوم، أصبح بإمكانك تخطيط رحلتك بالكامل من هاتفك المحمول، بفضل مجموعة من التطبيقات الذكية التي تُسهل كل خطوة، من حجز الطيران والإقامة، إلى اقتراح الوجهات والأنشطة، بما يناسب ميزانيتك وتفضيلاتك الشخصية.

سوق تطبيقات السفر

شهد قطاع السفر، بجميع أشكاله، تطورا ملحوظا بفضل انتشار تطبيقات الهواتف المحمولة وحرية تقسيم العطلات إلى عدة حجوزات، وقد أتاحت تطبيقات السفر للسياح طرقا جديدة لحجز عطلاتهم والاستمتاع بها.

بلغ حجم سوق تطبيقات السفر أكثر من تريليون دولار عام 2024، في قفزة تعكس مدى التحول الرقمي الكبير في قطاع السياحة العالمي، وكان قطاع الإقامة (الفنادق والشقق وغيرها) مسؤولا عن نحو 500 مليار دولار من هذه الإيرادات، في حين ساهمت وكالات السفر عبر الإنترنت بنحو 100 مليار دولار، وبلغت إيرادات سوق تطبيقات السفر عام 2024 نحو 629 مليار دولار، بزيادة 13% مقارنة بالعام السابق، وفقا لتقرير "تطبيقات السفر 2025" الصادر عن منصة "بيزنس أوف آبس" (Business of Apps).

أبرز 7 تطبيقات للسفر عام 2025

نستعرض في هذا التقرير أبرز 7 تطبيقات للسياحة والسفر عام 2025، والتي أصبحت أدوات لا غنى عنها لملايين المسافرين حول العالم، وذلك وفق عدد من المنصات المتخصصة مثل منصة "بيزنس أوف آبس"، ومنصة مؤسسة بيركشاير هاثاوي ترافيل ومجلة "بي سي ماغازين" و"بلانت كومباس" و"ترافيل إكسبرت" وغيرها.

1- بوكينغ (Booking.com)

التصنيف عبر متجر آبل (أجهزة آبل) : 4.8 نجوم من 5.

: 4.8 نجوم من 5. التصنيف في متجر غوغل بلاي (أجهزة أندرويد) : 4.7 نجوم من 5.

: 4.7 نجوم من 5. عدد مستخدمي التطبيق حول العالم 2024 : 135 مليون مستخدم.

: 135 مليون مستخدم. الإيرادات : 23.7 مليار دولار عام 2024.

: 23.7 مليار دولار عام 2024. الأرباح : 5.8 مليارات دولار عام 2024.

: 5.8 مليارات دولار عام 2024. عدد مرات الحجز: 1.1 مليار ليلة وشراء 49 مليون تذكرة طيران عام 2024.

إعلان

وتعد منصة بوكينغ أكبر وكالة سفر عبر الإنترنت من حيث حجم الحجز والإيرادات، وهي مسؤولة عن 25% من جميع حجوزات الفنادق حول العالم وفقا لمنصة بيزنس أو آبس، ويعتبر من أشهر تطبيقات السفر في العالم، وهو موقع لحجز أماكن الإقامة، وسيارات الأجرة من المطارات، والمعالم السياحية، وتأجير السيارات، والرحلات الجوية، والجولات السياحية.

ويُعد موقعا مثاليا للمساعدة في العثور على غرف فندقية تُلبي جميع الاحتياجات بالسعر المناسب، كما يحتوي على ميزة الذكاء الاصطناعي التي تساعد في تحديد الوجهة والنشاط.

والتطبيق جزء من شركة بوكينغ هولندينغ التي تمتلك كذلك بعضا من أشهر تطبيقات ومنصات السفر في العالم مثل أغودا وبرايس لاين وغيرها.

وبلغ حجم الحجوزات عن طريق بوكينغ 165 مليار دولار عام 2024، وحقق التطبيق صافي دخل بقيمة 5.8 مليارات دولار في عام 2024، بزيادة 37% عن العام السابق وفقا تقرير لمنصة بيزنس أو آبس.

2- تطبيق "إير بي إن بي" (Airbnb)

التصنيف عبر آبل ستور : 4.8 نجوم.

: 4.8 نجوم. التصنيف عبر غوغل بلاي : 2.8 نجمة.

: 2.8 نجمة. عدد المستخدمين : 275 مليون مستخدم.

: 275 مليون مستخدم. الإيرادات : 11.1 مليار دولار عام 2024.

: 11.1 مليار دولار عام 2024. الأرباح: 2.6 مليار دولار عام 2024.

في عام 2007، ابتكر شخص يدعى برايان تشيسكي، الذي كان يعاني من ضائقة مالية، طريقة ذكية لدفع إيجار شقته في سان فرانسيسكو البالغ 1200 دولار بالشهر.

أخذ بعرض تأجير سرير في منزله مع وجبة إفطار وخدمة (واي فاي) ومكتب صغير للعمل، وخصص لهذا الغرض 3 أسرّة في حجرة بمنزله، وسرعان ما ازدهر العمل ليتطور إلى تطبيق إير بي إن بي.

وحاليا، يساعد هذا التطبيق الشهير في العثور على مكان للإقامة، سواء أكان غرفة بسيطة في منزل أحد السكان أو عقارا فاخرا على شاطئ البحر، كما يوفر أنواعا أخرى من الحجوزات، يستفيد منها المسافرون والسكان المحليون على حد سواء، مثل الجولات السياحية وورش العمل.

3- "أكسبيديا" (Expedia)

التصنيف عبر آبل ستور : 4.8 نجوم.

: 4.8 نجوم. التصنيف عبر غوغل بلاي : 4.8 نجوم.

: 4.8 نجوم. عدد المستخدمين : 46 مليون شخص عام 2024.

: 46 مليون شخص عام 2024. الإيرادات : 13.8 مليار دولار عام 2024.

: 13.8 مليار دولار عام 2024. الأرباح: 1.2 مليار دولارعام 2024.

وإكسبيديا هو موقع شامل للبحث عن رحلات السفر وشراء تذاكرها، أو ما يُعرف بموقع "تجميع أسعارها". بمعنى آخر، يمكنك البحث عن أماكن الإقامة وتأجير السيارات ورحلات الطيران عبر العديد من مقدمي الخدمات للحصول على أفضل الخيارات.

ويمكن شراء أو حجز تفاصيل الرحلة مباشرة من إكسبيديا، والتطبيق جزء من مجموعة إكسبيديا، التي تمتلك أيضا عددا من أشهر تطبيقات السفر من بينها تريفاغو" (Trivago) و"أوربتز" (Orbitz) وغيرها.

4- "فربو" (Vrbo)

التصنيف عبر آبل ستور : 4.8 نجوم.

: 4.8 نجوم. التصنيف عبر غوغل بلاي : +3 نجوم.

: +3 نجوم. عدد المستخدمين : 11.6 مليون شخص عام 2024.

: 11.6 مليون شخص عام 2024. الإيرادات: 3.8 مليارات دولار عام 2024 (28% من إيرادات مجموعة إكسبيديا).

بدأ موقع "فربو" (Vrbo)، كموقع لحجز بيوت العطلات. أما الآن، فهو لا يقتصر على المنازل فحسب، بل يشمل أيضا الشقق والكبائن والأكواخ والفلل. وتمتلك شركة إكسبيديا غروب الموقع ولكنه يختلف تماما عن أي موقع سفر آخر تمتلكه الشركة.

إعلان

5- "هوتلز. كوم" (Hotels.com)

التصنيف عبر آبل ستور : 4.8 نجوم.

: 4.8 نجوم. التصنيف عبر غوغل بلاي : 4.7 نجوم.

: 4.7 نجوم. عدد المستخدمين : تم تحميل التطبيق أكثر من 10 ملايين مرة في غوغل بلاي فقط.

: تم تحميل التطبيق أكثر من 10 ملايين مرة في غوغل بلاي فقط. الإيرادات: 2.3 مليار دولار عام 2024 (17% من إيرادات مجموعة إكسبيديا).

يعد جزءا من مجموعة "إكسبيديا" وهو تطبيق بحث وحجز أماكن الإقامة، لكنه لا يقتصر على غرف الفنادق فحسب، ويوفر التطبيق كذلك شققا، وفنادق، وموتيلات، وبيوت عطلات يمكنك استكشافها وحجزها.

6- "تريب أدفايزر" (TripAdvisor)

التصنيف عبر آبل ستور : 4.8 نجوم.

: 4.8 نجوم. التصنيف عبر غوغل بلاي : 4.7 نجوم.

: 4.7 نجوم. عدد المستخدمين : 150 مليون شخص عام 2024.

: 150 مليون شخص عام 2024. الإيرادات: 1.83 مليار دولار عام 2024.

تمنح المنصة نظرة شاملة عن أي وجهة أو مدينة، وتقدم معلومات مهمة عن المدن والمناطق، إلى جانب الأنشطة والفعاليات التي تستحق التجربة، والأهم، إمكانية الاطلاع على تجارب وتقييمات حقيقية من مستخدمي التطبيق، سواء للفنادق أو المطاعم أو الأماكن السياحية.

والميزة الجيدة في التطبيق أنه يُرتب الفنادق حسب تقييمات المسافرين، لتسهيل اختيار الأنسب، كما يرتبط التطبيق بعدد من مواقع الحجز العالمية، ما يتيح إمكانية الحجز مباشرة.

7- "كاياك" (KAYAK)

التصنيف عبر آبل ستور : 4.8 نجوم.

: 4.8 نجوم. التصنيف عبر غوغل بلاي : 4.7 نجوم.

: 4.7 نجوم. عدد المستخدمين : تم تحميل التطبيق أكثر من 10 ملايين مرة في غوغل بلاي فقط.

: تم تحميل التطبيق أكثر من 10 ملايين مرة في غوغل بلاي فقط. الإيرادات: 110 ملايين دولار عام 2024.

"كاياك" يعد محرك بحث شامل للسفر، لكنه لا يتيح الحجز المباشر من خلاله، بدلا من ذلك، يساعدك في العثور على مسار الرحلة الذي يناسبك، بالسعر الذي ترغب في دفعه، ثم يُحولك إلى مواقع أخرى لإتمام عملية الحجز، سواء كانت شركة طيران، أو موقع حجز فنادق، أو وكالة تأجير سيارات.

يغطي كاياك مجموعة واسعة من خيارات السفر، بما في ذلك الإقامة في الفنادق، وتأجير السيارات، وتذاكر القطارات والحافلات، وحتى تجارب السفر والأنشطة السياحية. كما يوفر أدوات ذكية تساعدك في استكشاف الوجهات الأفضل وفقا لأسعار الرحلات في التواريخ التي تفضلها.