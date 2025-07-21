زامبيا تخطط لتطوير مصفاة نفط تعالج 60 ألف برميل يوميا

أعلنت حكومة زامبيا أنها وقّعت اتفاقا مع شركة "فوجيان شيانغ شين" الصينية لتطوير مصفاة النفط ومجمع للطاقة في مدينة ندولا بتكلفة تبلغ 1.1 مليار دولار في الحزام النحاسي للبلاد.

وحسب بيان حكومي صدر يوم الاثنين، ستعالج المنشأة المخطَّط لها نحو 60 ألف برميل يوميا من النفط الخام، وهو ما سيوفر منتجات نفطية مكررة تكفي لتلبية كامل الطلب الحالي على الوقود في البلاد، مع إمكانية تصدير الفائض مستقبلا إلى الدول المجاورة.

وقال البيان الحكومي إن المشروع الجديد بمجرد اكتماله، سيدر على البلاد ملايين الدولارات التي كانت تنفق على وراد البلاد من مشتقات النفط.

وتوقع المسؤولون أن تبدأ الأعمال في بناء المشروع في الربع الثالث من العام الجاري، على أن يتم التشغيل التجاري في سنة 2026.

وقال متحدث باسم مؤسسة الصناعة في تنزانيا إن المصفاة ستحصل على النفط الخام من الشرق الأوسط عبر ميناء دار السلام في تنزانيا.

وقالت حكومة زامبيا، في بيانها، إنه بالإضافة إلى إنتاج الوقود سيتضمن مجمع الطاقة المخطط له وحدات لتعبئة الغاز المسال، وكذلك محطة كهرباء بقدرة 130 ميغاواط.