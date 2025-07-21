اقتصاد|زامبيا

زامبيا تخطط لتطوير مصفاة نفط تعالج 60 ألف برميل يوميا

epa00601576 Villagers till their fields as a thunderstorm looms near Lehurutshe in South Africa's North West Province, Thursday 22 December 2005. The arrival of the first summer rains has provided some hope for farmers in the drought-stricken rural areas, but more rain is needed to ensure a successful summer crop. Many Southern African countries, including Zimbabwe, Zambia and Malawi, face a severe food crisis as a result of the ongoing low rainfall and crop failure. EPA/JON HRUSA
ينتظر أن يساهم المشروع في تحسين الوضع الاقتصادي بالبلاد (وكالة الأنباء الأوروبية)
21/7/2025-|آخر تحديث: 21:26 (توقيت مكة)

أعلنت حكومة زامبيا أنها وقّعت اتفاقا مع شركة "فوجيان شيانغ شين" الصينية لتطوير مصفاة النفط ومجمع للطاقة في مدينة ندولا بتكلفة تبلغ 1.1 مليار دولار في الحزام النحاسي للبلاد.

وحسب بيان حكومي صدر يوم الاثنين، ستعالج المنشأة المخطَّط لها نحو 60 ألف برميل يوميا من النفط الخام، وهو ما سيوفر منتجات نفطية مكررة تكفي لتلبية كامل الطلب الحالي على الوقود في البلاد، مع إمكانية تصدير الفائض مستقبلا إلى الدول المجاورة.

وقال البيان الحكومي إن المشروع الجديد بمجرد اكتماله، سيدر على البلاد ملايين الدولارات التي كانت تنفق على وراد البلاد من مشتقات النفط.

وتوقع المسؤولون أن تبدأ الأعمال في بناء المشروع في الربع الثالث من العام الجاري، على أن يتم التشغيل التجاري في سنة 2026.

وقال متحدث باسم مؤسسة الصناعة في تنزانيا إن المصفاة ستحصل على النفط الخام من الشرق الأوسط عبر ميناء دار السلام في تنزانيا.

وقالت حكومة زامبيا، في بيانها، إنه بالإضافة إلى إنتاج الوقود سيتضمن مجمع الطاقة المخطط له وحدات لتعبئة الغاز المسال، وكذلك محطة كهرباء بقدرة 130 ميغاواط.

المصدر: رويترز

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