رويترز: تركيا تريد اتفاقا جديدا مع العراق بشأن خط أنابيب نفطي

قال مسؤول تركي كبير لرويترز اليوم الاثنين إن أنقرة تريد التفاوض مع العراق على اتفاق جديد لاستئناف عمليات خط أنابيب نفطي بين البلدين بعد توقفها أثناء خلاف على صادرات عراقية غير مصرح بها.

وذكرت تركيا في قرار نشر في الجريدة الرسمية التركية اليوم الاثنين أن العمل باتفاقية خط أنابيب النفط الحالية بين تركيا والعراق -والتي تعود إلى السبعينيات- وكل البروتوكولات أو المذكرات الملحقة بها ستتوقف في 27 يوليو/تموز 2026.

ويعمل العراق وتركيا على استئناف تدفقات النفط من خط أنابيب يمتد إلى ميناء جيهان التركي.

وأوقفت تركيا التدفقات في مارس/آذار الماضي 2023 بعد أن أمرت غرفة التجارة الدولية أنقرة بدفع تعويضات بقيمة 1.5 مليار دولار لبغداد عن صادرات غير مصرح بها من 2014 إلى 2018، وطعنت تركيا في قرار الغرفة.

وأعلنت تركيا استعدادها لاستئناف العمليات، لكن المحادثات المتعلقة بذلك واجهت عقبة في مارس/آذار بشأن المدفوعات والعقود.

وقال المسؤول إن خط الأنابيب لديه إمكانيات ليصبح "فعالا وإستراتيجيا جدا في المنطقة".

وأضاف أن تركيا استثمرت بكثافة في صيانة خط الأنابيب، مشيرا إلى أهميته لمشروعات إقليمية مثل طريق التنمية، وهو ممر تجاري مزمع سيشمل تركيا والعراق.

وتابع المسؤول "ستعود مرحلة جديدة ونشطة لخط الأنابيب العراقي التركي بالنفع على البلدين والمنطقة ككل"، لكنه لم يوضح ما الذي تريد أنقرة أن يتضمنه الاتفاق الجديد، ولم يعلق العراق بعد على القرار.