توقيع 5 عقود محروقات بين سوناطراك الجزائرية وشركات أجنبية

وقعت شركة "سوناطراك" الجزائرية، اليوم الاثنين، 5 عقود في مجال المحروقات مع عدد من شركات النفط الأجنبية، بقيمة استثمارية تبلغ 600 مليون دولار.

وحسب وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية، فإن هذه العقود مخصصة لأعمال الاستكشاف ضمن نتائج جولة التراخيص الدولية "ألجيريا بيد راوند 2024".

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وشملت العقود الموقعة صيغتي "المشاركة" و"تقاسم الإنتاج"، وتوزعت على 5 رقع استكشافية في مختلف مناطق البلاد، وفق ما يلي:

وقعت سوناطراك عقدا بصيغة "مشاركة" مع تحالف شركتي "فيلادا" السويسرية و"زنغاس" النمساوية، بخصوص رقعة "طوال 2" الواقعة في حوض بركين بين ولايتي ورقلة وإليزي.

وقعت الشركة عقدا مماثلا مع شركة "سينوبك" الصينية يتعلق برقعة "قرن القصة 2" في حوض قورارة-تيميمون، والتي تمتد عبر ولايات بشار وبني عباس والبيض وتيميمون.

العقد الثالث جاء بصيغة "تقاسم الإنتاج"، وضم تحالفا بين المجمع الإيطالي "إيني" وشركة "بي تي تي إي بي" (PTTEP) التايلندية، لاستكشاف رقعة "رقان 2" في ولاية أدرار جنوبي البلاد.

وقعت سوناطراك عقدا رابعا بصيغة مماثلة مع شركة "زيباك" الصينية، يخص رقعة "زرافة 2" في حوض أهنت-قورارة، الواقعة بين ولايتي أدرار وعين صالح.

كما تم توقيع عقد خامس بصيغة "تقاسم الإنتاج" مع تحالف شركتي "قطر للطاقة" و"توتال إنرجيز"، ويشمل رقعة "أهارا" في ولاية إليزي جنوب شرق البلاد.

وقال بيان لشركة سوناطراك إن هذه النتائج تعكس ثقة المستثمرين بالإمكانيات التي يزخر بها القطاع النقطي الجزائري.

وفي يونيو/حزيران الماضي، أعلنت الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات "ألنفط" منح تراخيص للاستكشاف والاستغلال في 5 مناطق، بعد تلقيها عروضا تغطي 5 من أصل 6 مواقع طرحتها في إطار المناقصة الدولية "ألجيريا بيد راوند 2024".

وتهدف هذه الجولة إلى جذب استثمارات أجنبية في قطاع المحروقات وتوسيع رقعة الاستكشاف، في ظل سعي الجزائر لتعزيز مواردها الطاقية.