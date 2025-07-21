اقتصاد|موزمبيق

17 مليون دولار من بنك التنمية الأفريقي لتعزيز التعافي الاقتصادي بموزمبيق

epa07447955 A handout photo made available by CARE, an international humanitarian agency shows the drone footage of a general aerial view of the damaged Praia Nova Village, after Cyclone Idai made landfall in Sofala Province, Central Mozambique, 17 March 2019. (Issued on 19 March 2019). Nhamudima, is a slum that was heavily affected by the cyclone in the city of Beira ( only). Being located near the coast, this shanty town of loosely built homes were extremely vulnerable to the high winds and rain. A Category 4 Cyclone named Idai made land fall wreaking havoc knocking out power across the province and impacting every resident in Central Mozambique. EPA-EFE/JOSH ESTEY / CARE / HANDOUT MANDATORY CREDIT: WWW.CARE.DE HANDOUT EDITORIAL USE ONLY/NO SALES
يتضمن المشروع إنشاء قرية صناعية صغيرة تعتمد الحلول الذكية والصديقة للبيئة بموزمبيق (وكالة الأنباء الأوروبية)
21/7/2025-|آخر تحديث: 14:34 (توقيت مكة)

أعلن مجلس إدارة بنك التنمية الأفريقي عن منحة بقيمة 17 مليون دولار، تهدف إلى تعزيز التعافي الاقتصادي والاجتماعي في محافظة كابو ديلغادو شمال موزمبيق، التي تواجه تداعيات نزاع مسلح وأزمات مزمنة منذ عام 2017.

يدعم التمويل مشروع "الاستثمار من أجل التمكين الاقتصادي والسلام والأمن"، الهادف إلى معالجة جذور الهشاشة من خلال مبادرات اقتصادية موجهة للشباب والنساء، تشمل خلق فرص العمل، ودعم المشروعات الصغيرة، وتطوير البنية التحتية المجتمعية.

من المتوقع أن يوفر المشروع نحو 24 ألف فرصة عمل مباشرة، يُخصص منها 60% للشباب بين 18 و35 عاما، و50% للنساء، في إطار جهود للحد من البطالة التي تتجاوز 25% بين النساء الشابات غير المنخرطات في التعليم أو التدريب المهني.

كما يستفيد أكثر من 100 ألف شخص من برامج متكاملة تشمل التدريب المهني، ومنحا لإعادة تشغيل المشاريع الصغيرة، وتأهيل 150 مرفقًا مجتمعيًا، بينها 30 مدرسة و45 مركزًا للشباب و14 نقطة صحية.

موزمبيق 1600
خريطة موزمبيق (الجزيرة)

ويتضمن المشروع إنشاء قرية صناعية صغيرة تعتمد الحلول الذكية والصديقة للبيئة في منطقة أفونغي الصناعية، تضمّ 100 مؤسسة صغيرة ومتوسطة، مدعومة بمراكز احتضان أعمال ومرافق حديثة.

كما يتعاون المشروع مع شركات عالمية مثل "توتال إنرجيز" و"إكسون موبيل" لتوفير أكثر من ألف فرصة تدريب مدفوعة الأجر، يستهدف دمج الشباب في سوق العمل بنسبة توظيف دائم تصل إلى 70%.

ومن المقرر بدء تنفيذ المشروع في سبتمبر/أيلول 2025 وحتى أغسطس/آب 2029، في ظل تحسن الأوضاع الأمنية وتراجع عدد النازحين داخليا إلى نحو 635 ألفا، مما يعزز الثقة بالجهود التنموية ويشجع الاستثمار المحلي والدولي.

المصدر: وكالات

إعلان