17 مليون دولار من بنك التنمية الأفريقي لتعزيز التعافي الاقتصادي بموزمبيق

أعلن مجلس إدارة بنك التنمية الأفريقي عن منحة بقيمة 17 مليون دولار، تهدف إلى تعزيز التعافي الاقتصادي والاجتماعي في محافظة كابو ديلغادو شمال موزمبيق، التي تواجه تداعيات نزاع مسلح وأزمات مزمنة منذ عام 2017.

يدعم التمويل مشروع "الاستثمار من أجل التمكين الاقتصادي والسلام والأمن"، الهادف إلى معالجة جذور الهشاشة من خلال مبادرات اقتصادية موجهة للشباب والنساء، تشمل خلق فرص العمل، ودعم المشروعات الصغيرة، وتطوير البنية التحتية المجتمعية.

من المتوقع أن يوفر المشروع نحو 24 ألف فرصة عمل مباشرة، يُخصص منها 60% للشباب بين 18 و35 عاما، و50% للنساء، في إطار جهود للحد من البطالة التي تتجاوز 25% بين النساء الشابات غير المنخرطات في التعليم أو التدريب المهني.

كما يستفيد أكثر من 100 ألف شخص من برامج متكاملة تشمل التدريب المهني، ومنحا لإعادة تشغيل المشاريع الصغيرة، وتأهيل 150 مرفقًا مجتمعيًا، بينها 30 مدرسة و45 مركزًا للشباب و14 نقطة صحية.

ويتضمن المشروع إنشاء قرية صناعية صغيرة تعتمد الحلول الذكية والصديقة للبيئة في منطقة أفونغي الصناعية، تضمّ 100 مؤسسة صغيرة ومتوسطة، مدعومة بمراكز احتضان أعمال ومرافق حديثة.

كما يتعاون المشروع مع شركات عالمية مثل "توتال إنرجيز" و"إكسون موبيل" لتوفير أكثر من ألف فرصة تدريب مدفوعة الأجر، يستهدف دمج الشباب في سوق العمل بنسبة توظيف دائم تصل إلى 70%.

ومن المقرر بدء تنفيذ المشروع في سبتمبر/أيلول 2025 وحتى أغسطس/آب 2029، في ظل تحسن الأوضاع الأمنية وتراجع عدد النازحين داخليا إلى نحو 635 ألفا، مما يعزز الثقة بالجهود التنموية ويشجع الاستثمار المحلي والدولي.