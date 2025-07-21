أعلن البنك الأفريقي للتنمية اليوم الاثنين إنه وافق على قرض بقيمة 100 مليون يورو (116.4 مليون دولار) لدعم الزراعة المستدامة التي يقودها النساء والشباب في المغرب.

وقال البنك في بيان إن التمويل يهدف إلى تعزيز الأمن الغذائي وتعزيز قدرة الزراعة محدودة المساحة على الصمود في مواجهة تغير المناخ.

وقال أشرف ترسيم الممثل المقيم لمجموعة البنك الأفريقي للتنمية في المغرب "النساء اللواتي لديهن الطموح للانخراط في الزراعة والنجاح فيها يشكلن أولويتنا".

وفي يونيو/ حزيران الماضي وافق البنك على تخصيص أكثر من 300 مليون يورو (349.2 مليون دولار) لتنفيذ برنامج دعم وتمويل ريادة الأعمال لخلق فرص العمل والمرحلة الثانية من برنامج دعم تعزيز الحوكمة الاقتصادية والمرونة في مواجهة تغير المناخ.

وعلى مدى 5 عقود، استثمر بنك التنمية الأفريقي 15 مليار يورو (17.46 مليار دولار) لتمويل أكثر من 150 مشروعا في قطاعات النقل والمياه والطاقة والزراعة والحماية الاجتماعية والحوكمة والتمويل.

وكان المغرب من أوائل الدول الأفريقية التي استفادت من دعم البنك، حيث حصل على التمويل الأولي في عام 1978 لمشروع مياه الشرب والصرف الصحي.