شركة أكوا باور السعودية تتفق مع شركات أوروبية لتصدير الطاقة المتجددة

قالت وزارة الطاقة السعودية اليوم الأحد إن شركة أكوا باور وقعت عددا من مذكرات التفاهم مع شركات أوروبية لتصدير الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر إلى أوروبا.

وشملت الاتفاقات ومذكرات التفاهم التي وقعتها أكوا باور مذكرة تفاهم، متعددة الأطراف، مع شركات أوروبية رائدة، من بينها إديسون الإيطالية، وتوتال إنيرجيز الفرنسية، وزيرو أوروبا الهولندية، وإي إن بي دبليو الألمانية، لتصدير الكهرباء المُنتَجة من مصادر الطاقة المتجددة، من المملكة إلى أوروبا، مع تقييم الإمكانات التجارية، وتوجهات السوق الأوروبية نحو حلول الطاقة المستدامة.

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ووقّعت أكوا باور مذكرات تفاهم مع جهات متخصصة في تقنيات الربط الكهربائي، من ضمنها شركة سي إي إس آي الإيطالية كمستشار فني مستقل، إلى جانب عدد من الشركات العالمية الرائدة في تقنيات النقل الكهربائي عالي الجهد (HVDC) مثل بريسميان وجي إي فيرنوفا وسيمنس إنيرجي وهيتاشي لتطوير ممرات حديثة لنقل الطاقة تعزز موثوقية الإمدادات وفاعلية البنية التحتية العابرة للحدود.

وشملت الاتفاقات واحدة لتطوير مشترك بين شركة أكوا باور وشركة إي إن بي دبليو الألمانية، لتأسيس المرحلة الأولى من "مركز ينبع للهيدروجين الأخضر"، الذي سيبدأ تشغيله التجاري في عام 2030.

ويُعد مركز ينبع للهيدروجين الأخضر مشروعًا متكاملًا، يشمل منشآتٍ لتوليد الكهرباء من مصادر متجددة، ومحطات لتحلية المياه، ووحدات للتحليل الكهربائي، ومنشآت لتحويل الهيدروجين إلى أمونيا خضراء، إلى جانب محطة تصدير مخصصة.

ومن المتوقع أن يُسهم المشروع في تمكين المملكة من إنتاج طاقة نظيفة بتكاليف تنافسية، وتلبية الطلب الصناعي العالمي على حلول طاقةٍ بديلة منخفضة الانبعاثات.