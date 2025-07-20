إيران تدعو مواطنيها لخفض استهلاك المياه في ظل موجة حر

حثّت السلطات الإيرانية المواطنين على تقليل استهلاكهم للمياه في ظل موجة الحر المستمرة، وفق ما نقلت وسائل إعلام رسمية اليوم الأحد.

وإيران بلد قليل الأمطار، ويواجه الجفاف بانتظام، لا سيما في محافظاته الجنوبية.

وتشهد البلاد أشد أسابيع السنة حرارة، مع تجاوزها محليا 50 درجة، وفق الأرصاد الجوية الوطنية.

وقالت شركة إدارة المياه في محافظة طهران في بيان نشرته وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية الرسمية (إرنا) إن "احتياطيات السدود التي تزود طهران بالمياه وصلت حاليا إلى أدنى مستوى لها منذ قرن".

وقال رئيس مجلس بلدية طهران مهدي تشمران الأحد إنه "يجب على الناس أن يوفروا المياه لتجنب انخفاض الضغط"، بحسب وكالة أنباء الطلبة الإيرانية (إسنا).

ودعت شركة إدارة المياه في طهران السكان إلى خفض استهلاكهم بنسبة "20% على الأقل" لتخفيف الأزمة.

عطلة

وأعلنت المتحدثة باسم الحكومة فاطمة مهاجراني في منشور على منصة إكس أن الأربعاء سيكون يوم عطلة رسمية في محافظة طهران بسبب موجة الحر المستمرة.

وقالت إنه "في ضوء استمرار الحرارة الشديدة والحاجة إلى الحفاظ على المياه والكهرباء، تم إعلان يوم الأربعاء.. عطلة رسمية في محافظة طهران".

ومن المتوقع أن تصل الحرارة في طهران إلى 40 درجة مئوية الأحد و41 الاثنين، وفق الأرصاد الجوية. ومن المتوقع أيضا أن تتجاوز الحرارة في بعض المناطق الجنوبية من البلاد 50 درجة مئوية في الأيام المقبلة.

وفي الأيام الأخيرة، حثت السلطات المواطنين على تقليل الاستهلاك في عدد من المحافظات الأخرى، من بينها فارس (جنوب)، وخراسان رضوي (شمال غرب)، وخوزستان (جنوب غرب)، وأذربيجان الغربية (شمال غرب).

وأفادت صحيفة جوان المحافظة الأحد بوجود "انقطاعات متكررة ولفترات طويلة للمياه" في محافظتي طهران والبرز غرب العاصمة.

وأشارت الصحيفة إلى أن "انخفاض الضغط يؤدي إلى انقطاع المياه لمدة تتراوح ما بين 12 و18 ساعة، وهو أمر يصعب على الأسر تحمله خلال أيام الصيف الحارة".

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واعتذر وزير الطاقة عباس علي آبادي الأحد عن الانقطاعات، قائلا إن خفض تدفق المياه يهدف إلى "إدارة أفضل للموارد".