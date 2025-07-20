أكثر 10 شعوب بالعالم استهلاكًا للخيار.. والأردن والمغرب ضمن كبار المُصدّرين

يشكّل الخيار أحد الخضراوات الأساسية على المائدة العالمية، إذ يدخل في إعداد العديد من الأطباق ويُعدّ عنصرًا رئيسيًا في الأنظمة الغذائية الصحية، ويتميّز بغناه بمضادات الأكسدة التي تحمي الخلايا وتقلل من خطر الإصابة بالأمراض المزمنة.

بحسب بيانات منظمة الأغذية والزراعة العالمية (الفاو)، بلغ الإنتاج العالمي من الخيار ومخلل الخيار نحو 98 مليون طن في عام 2023، تتصدّر الصين قائمة الدول المنتجة بإجمالي يتجاوز 77 مليون طن سنويًا.

حجم سوق الخيار العالمي

قُدّر حجم سوق الخيار ومخلل الخيار عالميًا بنحو 3.07 مليارات دولار أميركي خلال عام 2023، وفقًا لمنصة "شركة أبحاث السوق المستقبلية". ومن المتوقع أن ينمو إلى 3.17 مليارات دولار في عام 2024، ليصل إلى نحو 4.5 مليارات دولار بحلول عام 2035، بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 3.24% خلال الفترة من 2025 إلى 2035.

ويجمع هذا السوق بين العراقة في الاستخدامات والطلب المعاصر على الأغذية الصحية، مما يخلق بيئة ديناميكية تتداخل فيها النضارة مع النكهة والراحة. كما أدى تنامي الاهتمام بالوجبات الخفيفة الصحية وتجارب الطهي العالمية إلى بروز الخيار ومخلل الخيار كعنصرين متعددي الاستخدام في الأنظمة الغذائية حول العالم.

فشرائح الخيار الطازج تدخل في السلطات والسندويشات، بينما تضفي المخللات نكهة مميزة على أطباق اللحوم الباردة والوجبات الجاهزة.

الابتكارات واتجاهات المستهلكين تدفع تطور السوق

دفعت مجموعة من التحولات والابتكارات التكنولوجية قطاع الخيار ومخللاته نحو مرحلة جديدة من النمو، ومن أبرزها بحسب منصة "ريسيرتش أند ماركتس":

الزراعة العمودية والزراعة الدقيقة: أسهمتا في تحسين معدلات الإنتاج وكفاءة استخدام الموارد، مما أتاح التوريد المستمر على مدار العام، وخفض الآثار البيئية. هذه التطورات تستجيب لحاجات المستهلكين الذين أصبحوا أكثر وعيًا واهتمامًا بتتبّع مصدر المنتج وشفافيته.

أسهمتا في تحسين معدلات الإنتاج وكفاءة استخدام الموارد، مما أتاح التوريد المستمر على مدار العام، وخفض الآثار البيئية. هذه التطورات تستجيب لحاجات المستهلكين الذين أصبحوا أكثر وعيًا واهتمامًا بتتبّع مصدر المنتج وشفافيته. اتساع أنماط الحياة النباتية والأنظمة الغذائية الصحية: أدت إلى زيادة الطلب على المنتجات منخفضة السعرات والمرطّبة، ما جعل من الخيار ومخللاته خيارًا شائعًا ضمن فئة الأغذية الصحية.

أدت إلى زيادة الطلب على المنتجات منخفضة السعرات والمرطّبة، ما جعل من الخيار ومخللاته خيارًا شائعًا ضمن فئة الأغذية الصحية. قنوات التوزيع الحديثة: أسهمت منصات البيع بالتجزئة متعددة القنوات، والتوزيع المباشر للمستهلك، في توسيع الوصول وتقليص سلاسل التوريد.

أسهمت منصات البيع بالتجزئة متعددة القنوات، والتوزيع المباشر للمستهلك، في توسيع الوصول وتقليص سلاسل التوريد. تحليلات البيانات والتسويق الرقمي: تُستخدم حاليًا لفهم سلوك المستهلك وتطوير المنتجات والحملات الإعلانية بناءً على معطيات فورية، ما يعزز القدرة التنافسية ويعيد تشكيل القيمة المضافة في السوق العالمي.

أكبر 10 شعوب مستهلكة للخيار ومخلل الخيار في العالم

تُعد الولايات المتحدة والدول الأوروبية من أكثر البلدان استهلاكًا للخيار ومخلل الخيار. فقد بلغت قيمة الاستهلاك الأميركي نحو 1.4 مليار دولار أميركي خلال عام 2023.

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وفيما يلي قائمة أكبر 10 دول استهلاكًا للخيار ومخللاته خلال 2023، وفقًا لبيانات البنك الدولي (القيمة مقدرة بالدولار الأميركي):

الولايات المتحدة: 1.4 مليار دولار.

ألمانيا: 819 مليون دولار.

المملكة المتحدة: 311.2 مليون دولار.

هولندا: 139.8 مليون دولار.

بولندا: 126.1 مليون دولار.

فرنسا: 108.8 ملايين دولار.

بلجيكا: 76.4 مليون دولار.

جمهورية التشيك: 76 مليون دولار.

كندا: 64.1 مليون دولار.

السويد: 54.4 مليون دولار.

أكبر 10 دول مصدّرة للخيار ومخلل الخيار في العالم

تتصدر إسبانيا قائمة الدول المصدرة للخيار ومخلله، بقيمة صادرات فاقت مليار دولار أميركي في عام 2023. كما برزت بعض الدول العربية، من بينها الأردن والمغرب، ضمن كبار المصدرين العالميين.

وبحسب بيانات البنك الدولي، جاءت قائمة أكبر 10 دول مصدرة للخيار ومخللاته خلال 2023 كما يلي:

إسبانيا: 1.1 مليار دولار.

المكسيك: 804.3 ملايين دولار.

هولندا: 594.2 مليون دولار.

كندا: 532.5 مليون دولار.

تركيا: 75.8 مليون دولار.

اليونان: 71.3 مليون دولار.

الولايات المتحدة: 59.3 مليون دولار.

بلجيكا: 55.6 مليون دولار.

الصين: 45.6 مليون دولار.

الأردن: 35.3 مليون دولار.

وقد احتل المغرب المرتبة الثانية عشرة بصادرات قُدرت بنحو 27 مليون دولار، مما يعكس حضورًا عربيًا ملحوظًا في السوق العالمي.

أكبر 5 دول منتجة للخيار في العالم

تحتكر الصين موقع الريادة عالميًا في إنتاج الخيار، بحجم إنتاج يفوق 77 مليون طن سنويًا، وهو ما يتجاوز 3 أرباع الإنتاج العالمي.

وبحسب بيانات "وورلد ببيوليشن ريفيو" لعام 2022، فإن أكبر 5 دول منتجة للخيار هي:

الصين: 77.3 مليون طن.

تركيا: 1.9 مليون طن.

روسيا: 1.6 مليون طن.

المكسيك: 1.1 مليون طن.

أوزبكستان: 904 آلاف طن.

أكبر 5 دول عربية مُصدّرة للخيار ومخلل الخيار

تنتشر زراعة الخيار في دول عربية عديدة، وتُوجَّه الكميات الفائضة إلى الأسواق الإقليمية والعالمية. ووفقًا لبيانات البنك الدولي لعام 2023، فإن قائمة أكبر الدول العربية المُصدّرة جاءت على النحو التالي:

الأردن: 35.3 مليون دولار.

المغرب: 27 مليون دولار.

مصر: 1.4 مليون دولار.

السعودية: 1.2 مليون دولار.

الإمارات العربية المتحدة: 424 ألف دولار.

أكبر 5 دول عربية مُستوردة للخيار ومخلل الخيار

في المقابل، تستورد عدة دول عربية الخيار ومخللاته لسد الفجوة بين الاستهلاك والإنتاج المحلي. وفيما يلي أكبر 5 دول عربية مستوردة في عام 2023، حسب بيانات البنك الدولي: