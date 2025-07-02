5 إستراتيجيات فعالة لضمان صمود شركتك ونموها في 2025

في عام يسوده الغموض الاقتصادي والتقلبات الحادة، يواجه رواد الأعمال وأصحاب الشركات تحديات متزايدة في الحفاظ على استقرار أعمالهم، وسط مؤشرات على تباطؤ النمو وتداعيات مستمرة لحروب تجارية قد تقود إلى ركود محتمل.

جنيفر بالمر، الرئيسة التنفيذية لمؤسسة "جاي بالمر كولكتيف" وعضوة مجلس فوربس المالي، قدّمت عبر فوربس 5 توصيات رئيسية لمساعدة الشركات على اجتياز هذه المرحلة المعقدة بنجاح.

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1. أعد التفكير في نفقاتك

ترى بالمر أن الوقت الحالي هو الأنسب لاستخدام "القلم الأحمر"، تماما كما يفعل المرء في إدارة نفقاته المنزلية.

فالشركات، بحسبها، تميل مع الوقت إلى اعتماد نماذج إنفاق مرتفعة دون مبرر، ما يستدعي إعادة تقييم كل بند:

هل المؤتمر القادم ضروري؟

هل يمكن عقد الاجتماعات خارج المكاتب بطريقة أقل تكلفة؟

الأهم هو التفريق بين المصروفات التشغيلية الجوهرية وتلك التي يمكن تأجيلها.

2. التمويل في زمن التقلّبات

ورغم أن الحديث عن التمويل في أوقات الانكماش يبدو متناقضا، فإن بالمر تؤكد أن فترات التباطؤ تشكل فرصة لإعادة التفاوض على القروض أو توسيع خطوط الائتمان.

وتقول "الحصول على تمويل ذكي يمكن أن يشكّل جسرا بين التراجع المؤقت والفرص المقبلة، ويساعد في فتح قنوات إنتاج جديدة أو توسيع الشراكات".

3. تعميق العلاقات مع العملاء

العملاء أيضا يعيشون حالة من القلق المالي، ولذلك تنصح بالمر بالتواصل الاستباقي معهم لفهم احتياجاتهم، وتقديم أفضل المنتجات والخدمات في الوقت المحدد وبأسعار مناسبة.

كما دعت إلى تبنّي أساليب أكثر فاعلية في العمل المشترك، بما في ذلك مراجعة العمليات التشغيلية وتحسينها من أجل تعزيز الشراكة.

4. خطط بديلة للسيناريوهات الصعبة

التحضير للمجهول أصبح شرطا أساسيا، فالتخطيط يجب أن يشمل سيناريوهات متعددة -من الأفضل إلى الأسوأ- مع إشراك الفريق القيادي في هذه النقاشات. كثير من الشركات بدأت بالفعل بتقديم الطلبات مسبقا لتفادي تأثيرات الرسوم الجمركية أو بالتحول إلى موردين من دول لا تواجه القيود نفسها.

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وتقول بالمر إن "الوعي الجماعي بالسيناريوهات المحتملة يُقلل المفاجآت ويزيد تماسك فرق العمل في الأزمات".

5. التركيز على المنتجات الأساسية

وفي حين تمثل الابتكارات عامل جذب دائم، تؤكد بالمر أن الشركات يجب أن تكرّس اهتمامها هذا العام لمنتجاتها الأساسية، تلك التي تمثل العمود الفقري للإيرادات.

وتدعو إلى مراجعة أسعار هذه المنتجات بالتعاون مع الشركاء، واعتماد نماذج تسعير تمنح العملاء المخلصين خيارات ذات قيمة أعلى، مثل الأحجام الأكبر أو العروض الترويجية المستهدفة.

وتختم بالمر مقالها بالقول "هذه أوقات مضطربة في عالم الأعمال. علينا أن نتخذ قرارات ذكية على المدى القصير لنضمن بقاءنا وازدهارنا على المدى البعيد".

ويؤكد مجلس فوربس المالي أن هذه النصائح تستهدف صُنّاع القرار في الشركات التي تنشد التوازن بين الاستقرار المالي والنمو المستدام في بيئة عام 2025 المعقدة.