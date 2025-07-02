صادرات الغاز الروسي إلى أوروبا تتراجع 18% في يونيو الماضي

تراجع متوسط إمدادات الغاز الطبيعي اليومية لشركة الطاقة الروسية العملاقة غازبروم إلى أوروبا عبر خط أنابيب ترك ستريم البحري 18.3% في يونيو/حزيران مقارنة بالشهر السابق عليه وفق حسابات رويترز، وسط أعمال صيانة للبنية التحتية.

وأصبحت تركيا طريق النقل الوحيد المتبقي للغاز الروسي إلى أوروبا بعد قرار أوكرانيا عدم تمديد اتفاق النقل مع موسكو، والذي كانت مدته 5 سنوات عند انتهاء أجله في يناير/كانون الثاني الماضي.

ووفقا للبيانات المتاحة، انخفض إجمالي صادرات الغاز الروسي إلى أوروبا في الفترة من يناير/كانون الثاني إلى يونيو/حزيران إلى 8.33 مليارات متر مكعب من 15.5 مليار متر مكعب في الفترة نفسها من العام السابق، مع الأخذ في الاعتبار الإمدادات عبر أوكرانيا.

الصادرات عبر ترك ستريم

وأظهرت الحسابات المستندة إلى بيانات من مجموعة نقل الغاز الأوروبية "إنتسوغ" أن صادرات الغاز الروسي عبر خط الأنابيب ترك ستريم انخفضت إلى 37.6 مليون متر مكعب يوميا في يونيو/حزيران من 46 مليون متر مكعب يوميا في مايو/أيار الماضي.

وانخفض هذا الرقم أيضا عن 39.5 مليون متر مكعب في مايو/أيار 2024.

وتشير حسابات رويترز إلى أن إجمالي إمدادات الغاز الروسي إلى أوروبا عبر خط الأنابيب ترك ستريم ارتفع 6.8% في النصف الأول من هذا العام من 7.8 مليارات متر مكعب خلال الفترة نفسها من العام السابق.

ولم ترد شركة غازبروم بعد على طلب للتعليق، ولم تنشر الشركة إحصاءاتها الشهرية منذ بداية 2023.

وأظهرت بيانات غازبروم وحسابات رويترز أن روسيا زودت أوروبا بنحو 63.8 مليار متر مكعب من الغاز عبر مسارات مختلفة في عام 2022، وانخفض هذا الرقم 55.6% ليصل إلى 28.3 مليار متر مكعب في عام 2023، لكنه ارتفع إلى نحو 32 مليار متر مكعب في عام 2024.

وتراوحت تدفقات الغاز الروسية السنوية إلى أوروبا في ذروتها بعامي 2018 و2019 من 175 مليار متر مكعب إلى 180 مليار متر مكعب.