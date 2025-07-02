ذهب أفريقيا في قبضة 7 شركات.. قائمة بـ10 دول تُنتج ولا تستفيد

رغم أن أفريقيا تُعد من أغنى قارات العالم بالموارد الطبيعية، فإنها تظل الأفقر من حيث نصيب الفرد من الدخل والتنمية. ويبرز الذهب كأحد أبرز كنوزها، إذ تمتلك القارة احتياطيات هائلة من المعدن النفيس، لكنها تبقى ساحة مفتوحة للتنافس الدولي وهيمنة الشركات الأجنبية.

فإلى جانب الذهب، تنتشر في القارة معادن مثل الماس والنفط واليورانيوم، وتسيطر أفريقيا على 97% من احتياطي الكروم العالمي، و90% من الكوبالت، و85% من البلاتين. ورغم ذلك، يعيش نحو 120 مليون أفريقي في انعدام حاد للأمن الغذائي، ويبلغ معدل الفقر نحو 43.9% عام 2025، وفق البنك الدولي.

الذهب يجسد ما يُعرف بـ"لعنة الموارد"، حيث يُستخرج من أعماق أفريقيا ليذهب إلى خزائن الأغنياء، بينما يظل ملايين السكان في فقر مدقع، في ظل هيمنة شركات متعددة الجنسيات وضعف الحوكمة والفساد.

الذهب الذي صنع التاريخ وأشعل الحروب

ومنذ القرن الخامس الميلادي، كانت أفريقيا مركزًا لتعدين الذهب، لا سيما في مالي وغانا. وقد أسهم الذهب في ربط القارة بالعالم، وكان أساسًا لنظم النقد العالمية.

في عام 1886، اكتشف الأسترالي جون هاريسون رواسب الذهب بمنطقة "ويتواترسراند" بجنوب أفريقيا، ما أدى إلى نشوء مدينة جوهانسبرغ التي تحوّلت بسرعة إلى أكبر مستوطنة بريطانية في القارة. وقد أشعل هذا الازدهار "الحرب الأنجلو-بورية" نتيجة التنافس بين السكان المحليين والبريطانيين.

ولا تزال "ويتواترسراند" القلب النابض لصناعة الذهب في أفريقيا، حيث تغطي أكثر من 87 ألف كيلومتر مربع وتنتج ما بين 30% إلى 50% من الذهب العالمي، ويصل محتوى الخام فيها أحيانًا إلى 3 آلاف غرام للطن، وفق وكالة "إينوتر".

أكبر 10 دول أفريقية إنتاجًا للذهب

بحسب مجلس الذهب العالمي، بلغ الإنتاج العالمي من الذهب عام 2023 نحو 3 آلاف طن متري، وبلغت قيمته حوالي 38 مليار دولار.

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وتسهم أفريقيا بنحو نصف إنتاجها من غرب القارة، وجاءت قائمة أكبر 10 دول إنتاجًا للذهب عام 2024 على النحو التالي:

غانا: 140.6 طنا

مالي: 100 طن

جنوب أفريقيا: 98.9 طنا

بوركينا فاسو: 94.4 طنا

السودان: 73.8 طنا

غينيا: 68 طنا

ساحل العاج: 58 طنا

تنزانيا: 51.8 طنا

زيمبابوي: 50.9 طنا

الكونغو الديمقراطية: 42.3 طنا

أبرز 7 شركات عالمية تستخرج ذهب أفريقيا

وتهيمن شركات كبرى على عمليات استخراج الذهب من مناجم أفريقيا، وغالبًا ما تتم هذه العمليات من خلال اتفاقيات حكومية تُقصي السكان المحليين من الاستفادة من ثرواتهم.

وقد أدت محاولات السكان لاستخراج الذهب إلى مواجهات دامية، قُتل فيها أكثر من 20 عاملا خلال العام الماضي في غانا وغينيا وبوركينا فاسو، بحسب "رويترز".

كما تُقدّر الأمم المتحدة أن نحو 10 ملايين شخص يعتمدون على التعدين غير الرسمي كمصدر دخل رئيسي في أفريقيا جنوب الصحراء.

وفيما يلي أبرز 7 شركات تعدين تنشط في القارة:

باريك غولد (Barrick Gold) – كندية، مقرها تورنتو، تعمل في تنزانيا ومالي وتدير مناجم "لولو-غونكوتو" و"كيبالي" وغيرها.

– كندية، مقرها تورنتو، تعمل في تنزانيا ومالي وتدير مناجم "لولو-غونكوتو" و"كيبالي" وغيرها. نيومونت (Newmont) – أميركية، منجم "أهافو" في غانا من أبرز مشاريعها.

– أميركية، منجم "أهافو" في غانا من أبرز مشاريعها. أنجلو غولد أشانتي (AngloGold Ashanti) – جنوب أفريقية، تدير 10 مناجم في أفريقيا، منها في غانا وغينيا وتنزانيا.

– جنوب أفريقية، تدير 10 مناجم في أفريقيا، منها في غانا وغينيا وتنزانيا. كينروس غولد (Kinross Gold) – كندية، تعمل في موريتانيا، بمنجم "تازياست".

– كندية، تعمل في موريتانيا، بمنجم "تازياست". غولد فيلدز (Gold Fields) – جنوب أفريقية، تملك مناجم في غانا وجنوب أفريقيا.

– جنوب أفريقية، تملك مناجم في غانا وجنوب أفريقيا. نيوكريست (Newcrest Mining) – أسترالية، تعمل في ساحل العاج، واشترتها "نيومونت" في 2023.

– أسترالية، تعمل في ساحل العاج، واشترتها "نيومونت" في 2023. سيباني ستيلووتر (Sibanye Stillwater) – جنوب أفريقية، تنتج الذهب والمعادن النفيسة من مناجم "ويتواترسراند" و"فري ستيت".

ويمثل الذهب أحد أبرز ثروات أفريقيا الطبيعية، لكنه يعكس في الوقت ذاته اختلالًا صارخًا في عدالة توزيع الموارد، ففي حين تمتلك القارة احتياطات هائلة، تظل شعوبها بعيدة عن الاستفادة منها، وسط نفوذ الشركات العالمية وتواطؤ بعض الحكومات.

ويبقى السؤال: هل يمكن لأفريقيا أن تنتزع ذهبها من قبضة الأغنياء وتحوله إلى أداة تنمية حقيقية لشعوبها؟