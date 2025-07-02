البنك الأفريقي للتنمية يمنح جنوب أفريقيا قرضا بقيمة 475 مليون دولار

أعلن البنك الأفريقي للتنمية أمس الثلاثاء موافقته على منح جنوب أفريقيا قرضا بقيمة 475 مليون دولار أميركي لدعم البنية التحتية في قطاعات النقل والطاقة.

وجاء هذا القرض بعد اتفاق جنوب أفريقيا مع البنك الدولي الشهر الماضي على منحها قرضا بقيمة 1.5 مليار دولار لدعم العديد من المشاريع التنموية، من بينها قطاع الكهرباء والمواصلات.

ومنذ عقد، يواجه اقتصاد جنوب أفريقيا المصنّف بأنه الأكبر في القارة تحديات جسيمة تتعلّق بالنمو بسبب الانقطاعات المتكررة للتيار الكهربائي، وتدهور شبكة السكك الحديدية، وأزمة اختناق الموانئ البحرية، الأمر الذي يعيق قطاعات حيوية رئيسية مثل التعدين وصناعة السيارات.

وفي بيان صادر أمس، قال البنك إن هذا التمويل يهدف إلى تعزيز كفاءة الطاقة، ودعم إصلاحات قطاع السكك الحديدية ضمن أهداف أخرى.

وأشار البنك إلى أن هذا الدعم المالي يُعد جزءًا من حزمة تمويلات دولية موجهة لجنوب أفريقيا، تشمل قرض البنك الدولي، و500 مليون يورو من بنك التنمية الألماني، وما يصل 200 مليون دولار من الوكالة اليابانية للتعاون الدولي، إضافة إلى 150 مليون دولار من صندوق أوبك للتنمية الدولية.

يشار إلى أن جنوب أفريقيا تضرّرت بسبب وقف المساعدات التي كانت تتلقاها من الولايات المتحدة الأميركية في مجال الرعاية الصحية، كما أن الرسوم الجمركية التي فرضها دونالد ترامب أسهمت في زيادة المشاكل المتعلقة بتصدير السيارات.