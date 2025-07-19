السيطرة على حريق في مصفاة آبادان الإيرانية

نقلت وكالة أنباء فارس عن مسؤولي مصفاة آبادان في محافظة حوزستان جنوب غربي إيران تأكيدهم السيطرة الكاملة على حريق نشب في الوحدة 70 من المصفاة.

وأكد المسؤولون أن عملية الإنتاج مستمرة ومستقرة من دون أي خلل، من خلال الاستفادة من الطاقة الاحتياطية للوحدات الأخرى.

ووفقا لتصريحات مديري المصفاة والفحوصات الفنية الأولية، فإن سبب اندلاع الحريق يعود إلى تسرّب في إحدى مضخات الوحدة 70، من دون وجود أي أدلة على تخريب أو تدخل بشري حتى الآن.

وأشار المسؤولون إلى أن الحادث أدى إلى وفاة أحد العاملين فيها وأن التحقيق في أبعاد الحادث وأسبابه لا يزال مستمرا، وسيتم الإعلان عن المعلومات التفصيلية لاحقا.

وذكرت وكالة مهر للأنباء أنه بعد اندلاع الحريق سارعت فرق العمليات والإطفاء والإنقاذ إلى موقع الحادث، لتتم السيطرة على النيران.

وحسب وكالة رويترز، تعد مصفاة آبادان أقدم منشأة لمعالجة النفط الخام في إيران وتقع في إقليم حوزستان الغني بالخام في جنوب غربي البلاد.

ويشهد الإقليم حاليا واحدة من أعنف موجات الحرارة المرتفعة في العالم، حيث تصل درجات الحرارة إلى ما يقارب 50 درجة مئوية.

ومثل معظم منشآت معالجة النفط والغاز الإيرانية، تحتاج المصفاة إلى أعمال تجديد وصيانة كبيرة.