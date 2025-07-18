سعر صرف الدينار العراقي مقابل الدولار يرتفع بنهاية الأسبوع
18/7/2025-|آخر تحديث: 03:05 (توقيت مكة)
بغداد – ارتفع سعر صرف الدينار العراقي مقابل الدولار اليوم الخميس في السوق الموازية مع ثبات في السعر بالسوق الرسمية، مع الإغلاق الأسبوعي لنشاط سوق صرف العملات في المحافظات العراقية.
سعر صرف الدينار العراقي في السوق الموازية
- بلغ سعر الدولار في بغداد 1410 دنانير عند البيع و1402.5 دينار عند الشراء، وكان السعر أمس للبيع 1417.5 دينارا أما سعر الشراء فقد كان 1405 دنانير.
- في أربيل بلغ سعر البيع 1410 دنانير، وسعر الشراء 1402.5 دينار، بعد أن سجل مساء أمس 1417 دينارا للبيع في حين كان سعر الشراء 1411.5 دينارا.
- بلغ سعر الصرف في البصرة 1410 دنانير للبيع و1402 دينار للشراء في تعاملات اليوم الخميس، بعد أن سجل مساء أمس للبيع 1416 دينارا، أما الشراء فقد كان 1410 دنانير.
سعر صرف الدينار في التعاملات الرسمية
- سعر البيع للحوالات والاعتمادات المستندية والتسويات الدولية للبطاقات الإلكترونية: 1310 دنانير للدولار.
- سعر البيع: 1305 دنانير لكل دولار.
- سعر البيع بالمصارف: 1310 دنانير لكل دولار.
وتقتصر تعاملات البنك المركزي على البيع فقط للعملة الأميركية، وقراره ملزم للبنوك، ويكون البيع للمسافرين خارج البلاد فقط.
العوامل المؤثرة على سعر صرف الدينار
- مزاد بيع العملة: يؤثر حجم المبيعات اليومية في مزاد بيع العملة بشكل كبير على سعر الصرف.
- إجراءات البنك المركزي: تلعب الإجراءات المتخذة من قِبل البنك المركزي في معالجة التحويلات الخارجية دورا مهما باستقرار سعر الصرف.
- الحاجة للدولار: تسهم حاجة التجار للدولار لاستيراد البضائع من الدول التي تعاني من عقوبات اقتصادية من بنك الاحتياطي الاتحادي الأميركي، ويحظر تحويل الدولار لها عبر المنصة الرسمية بشكل مباشر على سعر صرف الدولار مقابل الدينار.
- تهريب الدينار: يعمل بعض التجار بتهريب الدينار إلى دول أخرى للاستفادة من فرق سعر الصرف بين الرسمي والموازي.
- مضاربات التجار: يحصل بعض التجار على معلومات مسربة عن إجراء محتمل يتعلق بتغييرات في آلية التعامل بالدولار، فتتخذ تلك البورصات إجراءات احترازية برفع أو خفض السعر أو الشراء أو البيع فقط لاستباق تداعيات القرار المحتمل، وتكون في بعض الأحيان هذه التسريبات مجرد شائعات.
المصدر: الجزيرة