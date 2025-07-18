الصين تحذر من فوضى الاستثمارات في الذكاء الاصطناعي والمركبات الكهربائية

في تحذير نادر وحادّ، نقلته صحيفة فايننشال تايمز البريطانية، وجّه الرئيس الصيني شي جين بينغ انتقادات غير مسبوقة للمسؤولين المحليين في بلاده، بسبب ما وصفه "بالاستثمار المفرط وغير المسؤول" في قطاعات الذكاء الاصطناعي والمركبات الكهربائية والطاقة الحاسوبية.

التحذير يأتي في وقت يعاني فيه الاقتصاد الصيني من واحدة من أطول فترات الانكماش منذ تسعينيات القرن الماضي، في ظل تزايد المنافسة الداخلية وتراجع الطلب، مما دفع شي إلى إطلاق حملة علنية ضد ما بات يُعرف في الأوساط الاقتصادية الصينية "بالانطواء" أو "نيجوان"، أي دوامة المنافسة الداخلية غير المجدية.

"يضربون على صدورهم ثم يفرّون"

وفي كلمته خلال مؤتمر العمل الحضري المركزي، وهو اجتماع رفيع المستوى يُعقد نادرًا للحزب الشيوعي الصيني لمناقشة قضايا التخطيط العمراني، تساءل الرئيس الصيني بحدة: "عندما نتحدث عن المشاريع، هناك مجالات مثل الذكاء الاصطناعي، وقوة الحوسبة، والمركبات الجديدة العاملة بالطاقة.. هل ينبغي لجميع المقاطعات في البلاد تطوير صناعات في هذه المجالات؟"

وأضاف "يجب ألا نركز فقط على مدى نمو الناتج المحلي الإجمالي أو عدد المشاريع الكبرى التي تم إنجازها، بل يجب أن ننظر أيضًا إلى حجم الديون المتراكمة، ولا ينبغي أن يُترك البعض يتهرب من المسؤولية ويحمّل الأجيال القادمة عبء قراراته".

وحسب ما نقلته فايننشال تايمز، فإن شي استخدم تعبيرًا دارجًا لانتقاد من وصفهم "بمسؤولي الثلاث ضربات"، الذين "يضربون رؤوسهم وصدورهم طمأنة للناس، ثم ينفضون الغبار ويغادرون". في إشارة إلى المسؤولين الذين يتخذون قرارات متسرعة من دون مساءلة ثم يتنصلون من العواقب.

فوضى استثمارات

ووفقًا لما ذكرته فايننشال تايمز، فقد شُيّدت مراكز بيانات ضخمة في مقاطعات نائية مثل شينغيانغ ومنغوليا الداخلية، في محاولة من الحكومات المحلية لركوب موجة الذكاء الاصطناعي.

لكن العديد من هذه المشاريع تعاني من نقص في الكفاءات الفنية، إضافة إلى سوء إدارة لموارد رقائق المعالجة. وأشارت الصحيفة إلى أن الكثير من الرقائق باهظة الثمن بقيت بلا استخدام داخل مراكز البيانات حديثة البناء.

ونقلت الصحيفة عن أحد المستثمرين في القطاع أن تحذير شي يُفسَّر على أنه موجه أساسًا إلى المدن الصغيرة التي انخرطت بحماسة في هذا الاتجاه من دون أسس صلبة، في حين تبقى مراكز الابتكار الحقيقية مثل بكين وشينجن أقل عرضة لهذا النوع من التوبيخ.

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أما قطاع المركبات الكهربائية، فقد أصبح ساحة لمعارك شرسة بين العشرات من الشركات الصينية، التي دخلت في حرب أسعار خاسرة أضرت بأرباحها، وأثارت مخاوف شركاء تجاريين دوليين، حسب فايننشال تايمز.

وأشارت الصحيفة إلى أن هذه المنافسة المفرطة أدت إلى تآكل الأسعار العالمية، وولّدت انزعاجًا في أسواق التصدير التي ترى في الأسعار الصينية المنخفضة تهديدًا للعدالة التجارية.

ضغوط انكماشية

وتشير فايننشال تايمز إلى أن الاقتصاد الصيني يمر حاليًا بأطول فترة انكماش منذ نحو 9 عقود، فقد انخفض "مُخفّض الناتج المحلي الإجمالي" (المؤشر الأشمل لقياس التضخم في السلع والخدمات) لـ9 أرباع متتالية، في تراجع نادر الحدوث. هذا الاتجاه أثار توقعات متزايدة بأن تتدخل الحكومة بشكل مباشر للحد من فائض الإنتاج أو دعم الأسعار.

وحسب تقرير بنك "إتش إس بي سي"، فقد بدأت بعض الصناعات اتخاذ خطوات فعلية استجابة لهذه الضغوط، حيث أعلنت شركات الزجاج الكهروضوئي عن تقليص إنتاجها بنسبة 30% بدءا من يوليو/تموز، بينما تعهدت اتحادات قطاع الأسمنت والصلب والبناء بإجراء تعديلات مشابهة.

من الإنكار إلى الاعتراف

وتصف فايننشال تايمز التحذير الأخير بأنه انعطافة حادة في خطاب القيادة الصينية. فقبل عام فقط، نفى شي جين بينغ أثناء زيارته إلى فرنسا وجود أي مشكلة متعلقة بفائض الإنتاج. أما اليوم، فإن كلماته تتصدر الصفحة الأولى لصحيفة "الشعب" الرسمية، مما يُشير إلى إدراك رسمي متزايد بخطورة الوضع.

واختتمت الصحيفة تحليلها بالتأكيد على أن رسالة الرئيس الصيني ليست مجرد خطاب مناسبات، بل دعوة لمساءلة حقيقية لمسارات التنمية، وضبط طموح الحكومات المحلية، وإعادة تقييم أولويات النمو الصناعي.

"علينا أن نتوقف عن إطلاق المشاريع لمجرد تحقيق نمو رقمي في الناتج المحلي، ويجب أن تكون الأولوية للتنمية المتوازنة والمستدامة". قالها شي في ما عده مراقبون -وفقًا لفايننشال تايمز- أخطر انتقاد علني منذ سنوات للنهج المتسارع الذي تتبناه الأقاليم الصينية في التوسع الاستثماري غير المدروس.