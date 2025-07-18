رغم صغر حجمها، تُعد فاكهة الكرز من الثمار ذات التأثير القوي على المستويين الصحي والاقتصادي، نظرًا لغناها بالفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة، وتعدد استخداماتها الغذائية.

ويوجد في العالم أكثر من ألف نوع من الكرز، تتراوح ألوانها بين الأصفر الذهبي والأحمر القرمزي.

سوق الكرز العالمية.. أرقام وتوقعات

بلغ حجم سوق الكرز الطازج عالميًا نحو 65 مليار دولار أميركي في عام 2024، وفقًا لتقديرات مجموعة "آي إم آر سي".

وتُشير التوقعات إلى أن السوق ستواصل نموها لتصل إلى نحو 105.8 مليارات دولار بحلول عام 2033، بمعدل نمو سنوي مركب يُقدّر بـ5.28% خلال الفترة 2025–2033.

ما دافع السوق إلى النمو؟

يشهد قطاع الكرز توسعًا ملحوظًا في السنوات الأخيرة، ويرتبط هذا النمو بعدة عوامل، في مقدمتها الاستخدام المتزايد للكرز الطازج في قطاع الأغذية والمشروبات، حيث يدخل مكوّنا رئيسيا في إعداد العديد من المنتجات، مثل الكعك، والفطائر، والعصائر، والكوكتيلات، والسلطات، والمثلجات (الآيس كريم).

كما ساهمت الشعبية المتزايدة للأطعمة الصحية والطبيعية، نظرًا لفوائد الكرز الصحية ومحتواه العالي من مضادات الأكسدة، في دفع الطلب على هذه الفاكهة.

وأشارت التقارير إلى أن نمو حركة التبادل التجاري للكرز بين الدول، وتبني المنتجين تقنيات حديثة تطيل من عمر الفاكهة وتحد من سرعة تلفها، يعدّ من العوامل الأساسية لتوسّع السوق.

وفي السياق نفسه، ساعدت التطورات في التكنولوجيا الزراعية وتحديث البنية التحتية للنقل على تحسين عمليات الزراعة والحصاد والتوزيع.

وفتح تزايد الوعي الصحي لدى المستهلكين، والإقبال المتنامي على الكرز العضوي والمزروع بأساليب مستدامة، آفاقًا جديدة للنمو العالمي في هذا القطاع.

أكبر 10 دول منتجة للكرز في العالم

وفقًا لبيانات وزارة الزراعة الأميركية، بلغ الإنتاج العالمي من الكرز في موسم 2024/2025 نحو 5 ملايين طن متري.

وقد ساهمت الظروف الطبيعية المواتية في الصين وتشيلي والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة في تعويض انخفاض الإنتاج في تركيا، التي تظل رغم ذلك أكبر منتج للكرز في العالم.

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ومن المتوقع أن تصل صادرات الكرز إلى 759 ألف طن، وهو رقم قريب من المستوى القياسي المُسجل في العام السابق، مع تسجيل زيادة في شحنات تشيلي وتراجع في صادرات كل من أوزبكستان وإيران.

وهذه قائمة بأكبر عشر دول تنتج فاكهة الكرز وفقًا لهيئة الخدمات الزراعية الخارجية (FAS) التابعة لوزارة الزراعة الأميركية:

تركيا: 900 ألف طن متري (18% من الإنتاج العالمي)

الصين: 850 ألف طن متري (17%)

الاتحاد الأوروبي: 715.34 ألف طن متري (14%)

تشيلي: 502 ألف طن متري (10%)

الولايات المتحدة: 413.34 ألف طن متري (8%)

روسيا: 356.6 ألف طن متري (7%)

أوزبكستان: 297.7 ألف طن متري (6%)

إيران: 240 ألف طن متري (5%)

أوكرانيا: 238.4 ألف طن متري (5%)

صربيا: 187.4 ألف طن متري (4%)

أكبر 10 دول مُصدّرة للكرز في العالم

تُعد تشيلي أكبر مصدر للكرز في العالم، وقد تضاعفت صادراتها من الكرز الطازج أربع مرات خلال العقد الماضي. وتتجه نحو 90% من هذه الشحنات إلى الصين، مما يجعل تشيلي المورد الرئيسي للسوق الصينية، حيث تمثل صادراتها نحو نصف التجارة العالمية للكرز الطازج، بحسب منصة "برديوس ريبورت".

وإليكم قائمة بأكبر 10 دول مصدّرة للكرز لموسم 2024/2025، وفقًا لبيانات وزارة الزراعة الأميركية:

تشيلي: 445 ألف طن متري

تركيا: 85 ألف طن متري

الولايات المتحدة: 85 ألف طن متري

أوزبكستان: 30 ألف طن متري

أذربيجان: 25 ألف طن متري

الاتحاد الأوروبي: 15 ألف طن متري

إيران: 15 ألف طن متري

مولدوفا: 15 ألف طن متري

صربيا: 15 ألف طن متري

كندا: 7 آلاف طن متري

أكبر 10 دول مستوردة للكرز في العالم

تُهيمن الصين على قائمة أكبر الدول المستوردة للكرز عالميًا، إذ تستورد كميات ضخمة سنويًا.

وتضم قائمة المستوردين أيضًا روسيا، والاتحاد الأوروبي، وكندا، والولايات المتحدة.

ووفقًا لبيانات وزارة الزراعة الأميركية لعام 2024، جاءت قائمة أكبر الدول المستوردة للكرز على النحو التالي:

الصين: 415 ألف طن متري

روسيا: 105 آلاف طن متري

الاتحاد الأوروبي: 60 ألف طن متري

كندا: 35 ألف طن متر

الولايات المتحدة: 20 ألف طن متري

كوريا الجنوبية: 15 ألف طن متري

المملكة المتحدة: 15 ألف طن متري

تايوان: 12 ألف طن متري

العراق: 10 آلاف طن متري

كازاخستان: 7 آلاف طن متري

أبرز الدول العربية المصدّرة للكرز

تُزرع فاكهة الكرز وتُصدّر في بعض الدول العربية، لا سيما في بلاد الشام.

ووفقًا لبيانات مرصد التعقيد الاقتصادي (OEC) لعام 2023، جاءت أبرز الدول العربية المصدّرة كما يلي:

سوريا: 8.39 ملايين دولار

لبنان: 5.29 ملايين دولار

الإمارات العربية المتحدة: 1.22 مليون دولار

الأردن: 346 ألف دولار

قطر: 231 ألف دولار

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