800 مليون ريال عجز في ميزانية قطر خلال الربع الثاني

أعلنت وزارة المالية في قطر اليوم الخميس عن تسجيل الموازنة العامة للدولة عجزا بلغ نحو 800 مليون ريال (219.7 مليون دولار) خلال الربع الثاني من العام الجاري.

وأوضحت الوزارة، في بيان عبر حسابها الرسمي على منصة التواصل الاجتماعي إكس، أن العجز تمت تغطيته من خلال أدوات الدين، مؤكدة أن إجمالي الإيرادات للربع الثاني من عام 2025 بلغ نحو 59.8 مليار ريال (46.42 مليار دولار)، بتراجع 0.1% قياسا بالربع المماثل من العام السابق.

وأشارت إلى أن هذه الإيرادات توزعت بواقع:

34 مليار ريال (9.33 مليارات دولار) إيرادات نفطية.

و25.8 مليار ريال (7 مليارات دولار) إيرادات غير نفطية.

سجلت الموازنة العامة للدولة عجز قدره 0.8 مليار ريال خلال الربع الثاني من عام 2025، وتم تغطيته من خلال أدوات الدين.#الموازنة_العامة_قطر#وزارة_المالية_قطر pic.twitter.com/8lu1PNJMs7 — وزارة المالية (@MoF_Qatar) July 17, 2025

المصروفات

وأشار البيان إلى أن إجمالي المصروفات خلال الربع الثاني من العام الحالي بلغ نحو 60.6 مليار ريال (16.64 مليار دولار)، بارتفاع نسبته 5.7% مقارنة بالربع المماثل من العام 2024.

وتوزعت المصروفات بواقع:

18.334 مليار ريال (5 مليارات دولار) للرواتب والأجور.

21.925 مليار ريال (6 مليارات دولار) للمصروفات الجارية.

17.507 مليار ريال (4.8 مليارات دولار) لل مصروفات الرأسمالية الكبرى.

مصروفات الرأسمالية الكبرى. 2.838 مليار ريال (779.5 مليون دولار) لل مصروفات الرأسمالية الثانوية .

يشار إلى أن الموازنة العامة لدولة قطر سجلت عجزا قدره 500 مليون ريال (137.34 مليون دولار) خلال الربع الأول من العام الجاري، وبلغ إجمالي الإيرادات حينها نحو 49.4 مليار ريال (13.56 مليار دولار)، بينما بلغ إجمالي الإنفاق العام نحو 49.9 مليار ريال (13.7 مليار دولار).