اقتصاد|قطر

800 مليون ريال عجز في ميزانية قطر خلال الربع الثاني

West Bay on the Corniche in Doha Qatar ادوبي ستوك
إجمالي المصروفات في قطر بلغ 16.6 مليار دولار في الربع الثاني من العام الحالي (أدوبي ستوك)
17/7/2025-|آخر تحديث: 20:20 (توقيت مكة)

أعلنت وزارة المالية في قطر اليوم الخميس عن تسجيل الموازنة العامة للدولة عجزا بلغ نحو 800 مليون ريال (219.7 مليون دولار) خلال الربع الثاني من العام الجاري.

وأوضحت الوزارة، في بيان عبر حسابها الرسمي على منصة التواصل الاجتماعي إكس، أن العجز تمت تغطيته من خلال أدوات الدين، مؤكدة أن إجمالي الإيرادات للربع الثاني من عام 2025 بلغ نحو 59.8 مليار ريال (46.42 مليار دولار)، بتراجع 0.1% قياسا بالربع المماثل من العام السابق.

وأشارت إلى أن هذه الإيرادات توزعت بواقع:

  • 34 مليار ريال (9.33 مليارات دولار) إيرادات نفطية.
  • و25.8 مليار ريال (7 مليارات دولار) إيرادات غير نفطية.

المصروفات

وأشار البيان إلى أن إجمالي المصروفات خلال الربع الثاني من العام الحالي بلغ نحو 60.6 مليار ريال (16.64 مليار دولار)، بارتفاع نسبته 5.7% مقارنة بالربع المماثل من العام 2024.

وتوزعت المصروفات بواقع:

  • 18.334 مليار ريال (5 مليارات دولار) للرواتب والأجور.
  • 21.925 مليار ريال (6 مليارات دولار) للمصروفات الجارية.
  • 17.507 مليار ريال  (4.8 مليارات دولار) للمصروفات الرأسمالية الكبرى.
  • 2.838 مليار ريال (779.5 مليون دولار) للمصروفات الرأسمالية الثانوية .

يشار إلى أن الموازنة العامة لدولة قطر سجلت عجزا قدره 500 مليون ريال (137.34 مليون دولار) خلال الربع الأول من العام الجاري، وبلغ إجمالي الإيرادات حينها نحو 49.4 مليار ريال (13.56 مليار دولار)، بينما بلغ إجمالي الإنفاق العام نحو 49.9 مليار ريال (13.7 مليار دولار).

المصدر: وكالة الأنباء القطرية (قنا)

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