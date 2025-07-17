كردستان العراق يبدأ تسليم 230 ألف برميل نفط يوميا للحكومة

تبدأ حكومة إقليم كردستان العراق تسليم ما لا يقل عن 230 ألف برميل يوميا من النفط من حقول الإقليم لشركة تسويق النفط الحكومية العراقية (سومو) بأثر فوري، بموجب اتفاق أقرته بغداد.

وبموجب الاتفاق تلتزم وزارة المالية العراقية بتسديد سلفة لحكومة الإقليم مقدارها 16 دولارا (عينا أو نقدا) عن كل برميل مستلم بموجب قانون تعديل قانون الموازنة.

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ويبلغ إنتاج كردستان العراق حاليا 280 ألف برميل، ويخصص منها 50 ألف برميل يوميا لأغراض الاستهلاك المحلي في الإقليم، ويسلم الباقي 230 ألف برميل يوميا، وكذلك أي زيادة مستقبلية في الإنتاج، إلى سومو لأغراض التصدير.

وينص الاتفاق على أن تؤول إيرادات بيع المشتقات النفطية في إقليم الـ(50 ألف برميل) إلى الخزينة العامة للبلاد بعد خصم كلف الإنتاج والنقل، وإذا احتاج الإقليم فعلى وزارة النفط العراقية إرسال كمية من المنتجات النفطية إليه، بما لا يتجاوز ناتج تصفية 15 ألف برميل نفط خام يوميا.

وبموجب الاتفاق تقيّم لجنة مشتركة من وزارة النفط العراقية ووزارة الثروات الطبيعية في الإقليم حاجة كردستان العراق الفعلية من المنتجات النفطية لغرض تخصيصها.

الإيرادات غير النفطية

وحسب الاتفاق، تسلم حكومة الإقليم 120 مليار دينار (91.6 مليون دولار) كدفعة أولية عن حصة الخزينة العامة للدولة من الإيرادات غير النفطية لشهر مايو/أيار الماضي إلى وزارة المالية العراقية، على أن تجري تسويتها بعد إكمال التدقيق.

ويتم تشكيل فريق من وزارة المالية العراقية وديوان الرقابة المالية في بغداد بالتنسيق مع وزارة المالية وديوان الرقابة المالية في الإقليم، لتحديد مقدار تجاوز حصة كردستان العراق من الإنفاق الفعلي وكيفية معالجته وفق قانون موازنة العراق للأعوام (2023-2024-2025).

وتصرف وزارة المالية العراقية رواتب موظفي الإقليم لشهر مايو/أيار الماضي كبداية لتطبيق الاتفاق بعد تأكيد وزارة النفط العراقية ممثلة في شركة "سومو" استلام كامل كمية النفط المتفق عليها في ميناء جيهان التركي.