لأول مرة.. انطلاق قطاري شحن من الصين إلى تركيا

أعلنت أنقرة، الأربعاء، انطلاق أول قطاري شحن من الصين إلى تركيا في 9 يوليو/تموز الجاري، إيذانا بعهد جديد في قطاع النقل في "الممر الأوسط" أحد ممرات التجارة العالمية بين الصين وأوروبا.

وأوضح وزير النقل والبنية التحتية عبد القادر أورال أوغلو، في بيان، أن أول قطارين للشحن إلى تركيا ضمن خدمة القطارات المنتظمة انطلقا من مدينتي شونغكين وتشنغدو الصينيتين في 9 يوليو/تموز الحالي.

وأضاف أن انطلاق القطارين يعد أبرز دليل ملموس على رؤية تركيا اللوجيستية بشأن الممر الأوسط.

وذكر الوزير أن القطارين قطعا مسافة تقارب 3500 كيلومتر داخل الصين، ودخلا حدود كازاخستان في طريقهما إلى منطقة بحر قزوين ثم أوروبا عبر تركيا.

وأشار إلى أن القطارين يحملان 2000 طن من البضائع، وأن النقل بين الصين وتركيا وصل مستواه الحالي، نتيجة للمناقشات ودراسات الجدوى المشتركة بين البلدين.

استثمار تركي

وأكد الوزير أن تركيا استثمرت قرابة 300 مليار دولار في بنيتها التحتية للنقل والاتصالات طيلة السنوات الـ23 الماضية.

وذكر أن الهدف هو تشغيل 1000 قطار سنويا، وضمان تدفق لوجيستي متواصل بين أوروبا والصين عبر تركيا.

و"الممر الأوسط" هو البديل للممر الشمالي الرابط بين الصين وأوروبا، ويعبر من تركيا إلى منطقة القوقاز، ومنها يعبر بحر قزوين إلى تركمانستان وكازاخستان وصولا إلى الصين.

ويعتبر الممر الأوسط من بين 3 ممرات للتجارة العالمية انطلاقا من الصين إلى أوروبا، أولها الممر الشمالي عبر روسيا، والجنوبي عبر إيران، بالإضافة إلى الممر البحري عبر قناة السويس.

ويبلغ طول الممر الأوسط 4 آلاف و256 كيلومترا بين طرق برية وسكك حديدية، إضافة إلى 508 كيلومترات عبر البحر.