أعلنت الإدارة الوطنية لسلامة المرور على الطرق السريعة بالولايات المتحدة اليوم الأربعاء أن شركة فورد استدعت 694 ألفا و271 سيارة من السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات من نوع كروس أوفر في الولايات المتحدة بسبب مشكلة تسرب وقود ربما تزيد من خطر نشوب حريق، وذلك في أعقاب تحقيق استمر عاما.

وأوضحت الإدارة أن أنظمة حقن الوقود في السيارات المرتبطة بالمشكلة ربما تتشقق، مما يتسبب في تسرب الوقود إلى حجرة المحرك بالتالي قد يؤدي إلى اشتعاله، وربما يشم السائقون رائحة وقود قوية داخل السيارة أو خارجها أو يلاحظون تحذيرات على لوحة القيادة أو دخانا أو اشتعالا واضحا للنيران.

ويشمل الاستدعاء بعض طرازات برونكو سبورت من عام 2021 إلى عام 2024 وإسكيب من 2020 إلى 2022 المجهزة بمحركات سعة 1.5 لتر، وتقدر الإدارة أن 0.3% فقط من المركبات المشمولة بقرار الاستدعاء ربما بها هذا العيب.

وقالت فورد "نقدر التكلفة الإجمالية لهذا الإجراء، استنادا إلى خيارات الإصلاح التي نقوم بتقييمها، بنحو 570 مليون دولار، وسوف تنعكس في نتائج الربع الثاني من عام 2025".

وتراجع سهم فورد في تعاملات ما قبل الفتح 0.86% إلى 11.47%.

تحديث برمجي

ويتضمن الإصلاح المؤقت الذي تقترحه فورد تحديثا برمجيا مصمما لكشف تسرب الوقود من أنظمة الحقن وتقليل قوة المحرك وقطع إمدادات الوقود، ولا تزال الشركة تعمل على تطوير حل ميكانيكي نهائي للمشكلة.

وبعد إعادة التقييم، ذكرت فورد هذا الشهر أنها اكتشفت أنظمة حقن وقود متصدعة في 8 مركبات تعرضت لحرائق تحت غطاء المحرك، رغم خضوعها لإصلاحات سابقة.

وتبين أن 6 من هذه المركبات لم تحصل على التحديث البرمجي الذي أوصت به الشركة في وقت سابق.