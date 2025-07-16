سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار يعاود التراجع

عاود سعر صرف الليرة السورية التراجع مقابل الدولار في تعاملات السوق الموازية بعد أن تحسن قليلا في بداية تعاملات اليوم وسط تداعيات الاشتباكات في السويداء بين قوات الأمن ومسلحين دروز.

وقال شاهد من رويترز إن إسرائيل شنت غارة جوية اليوم الأربعاء قرب القصر الرئاسي في العاصمة السورية دمشق كما أظهرت لقطات حية غارات جوية مكثفة ألحقت أضرارا بوزارة الدفاع في دمشق، في وقت تكثف فيه إسرائيل هجماتها على سوريا بما في ذلك العاصمة.

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ووجه يسرائيل كاتس وزير الدفاع الإسرائيلي تحذيرا للحكومة السورية في وقت سابق من اليوم الأربعاء "لترك الدروز وشأنهم" بعد اندلاع اشتباكات في مدينة السويداء السورية ذات الأغلبية الدرزية.

سعر صرف الليرة السورية في السوق الموازية

تراجعت الليرة السورية إلى نطاق 10 آلاف و400 ليرة – 10 آلاف و500 ليرة مقابل الدولار في دمشق وحلب وإدلب من نطاق 10 آلاف و100 ليرة – 10 آلاف و150 ليرة مسجّل في بداية تعاملات اليوم.

في الحسكة انخفضت الليرة إلى نطاق 10 آلاف و500 – 10 آلاف و550 ليرة مقابل الدولار من 10 آلاف و325 ليرة – 10 آلاف و375 ليرة مسجّل في بداية تعاملات اليوم.

وتجددت الاشتباكات بين قوات الحكومة السورية ومسلحين دروز في مدينة السويداء بجنوب سوريا صباح اليوم الأربعاء، بعد ساعات من إعلان وقف لإطلاق النار.

وقال موقع السويداء24 المحلي للأنباء إن المدينة والقرى المجاورة تعرضت لقصف كثيف بالمدفعية وقذائف المورتر صباح اليوم، بينما حملت وزارة الدفاع السورية، في بيان نقلته الوكالة العربية السورية للأنباء (سانا)، جماعات خارجة عن القانون في السويداء مسؤولية انتهاك الهدنة.

توقعات النمو

توقع البنك الدولي خلال الشهر الجاري نمو الناتج المحلي الإجمالي لسوريا 1% في عام 2025 بعد انكماش بنسبة 1.5% في عام 2024.

وأضاف البنك في بيان: "يوفر تخفيف العقوبات بعض الإمكانات الواعدة، إلا أن التقدم لا يزال محدودا مع استمرار تجميد الأصول وتقييد الوصول إلى الخدمات المصرفية الدولية مما يعيق إمدادات الطاقة والمساعدات الخارجية والدعم الإنساني والتجارة والاستثمار".

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ورفعت الولايات المتحدة العقوبات عن سوريا الشهر الماضي، في خطوة دعمت الليرة السورية.

وزار فريق من صندوق النقد الدولي خلال الشهر الماضي سوريا للمرة الأولى منذ 2009 لتقييم الأوضاع الاقتصادية والمالية في البلاد، وقال إن سوريا ستحتاج إلى مساعدة دولية كبيرة لدعم جهود السلطات لإعادة تأهيل الاقتصاد.

وتتجه سوريا نحو تعويم مدار لعملتها، حسب قول محافظ البنك المركزي السوري عبد القادر حصرية لصحيفة فايننشال تايمز البريطانية الشهر الجاري.

ويعني التعويم المدار تدخل المصرف المركزي في الأسواق بيعا للعملة الأجنبية أو شراء في حالات محددة تشمل في بعض الأحيان الارتفاعات أو الانخفاضات الكبيرة في سعر الصرف أو التقلبات الشديدة لسعر الصرف بما يربك الأسواق المحلية.