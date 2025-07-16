جهاز مستقبل مصر يشرف على بورصة جديدة للسلع

قالت الرئاسة المصرية اليوم الثلاثاء إن الدولة تعمل على تفعيل البورصة السلعية الجديدة التي تعتبر النافذة الموحدة لاستيراد السلع الغذائية الأساسية وتصديرها في إطار سعيها "لتعزيز الأمن الغذائي وضمان استدامة توفر السلع الأساسية بأسعار مناسبة".

وأضافت الرئاسة -في بيان- أن البورصة، التي يملك فيها جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة المرتبط بالقوات المسلحة حصة أغلبية، "ستكون صمام أمان للأسواق وآلية فعالة لضبط الأسعار"، وستعمل على تحقيق التوازن بين مصالح المنتجين والمستهلكين.

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وصدر البيان عقب اجتماع اليوم الثلاثاء بين الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي ووزيري التموين والزراعة والمدير التنفيذي لجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة.

تسجيل المصدرين

وأشار البيان إلى أنه تم "البدء في تسجيل المصدرين والمستوردين في البورصة السلعية، وأن تلك البورصة تعتبر النافذة الموحدة لاستيراد وتصدير السلع، وإنه جار إعداد مشروع القانون الذي سوف ينظم عمل البورصة السلعية".

ونقلت رويترز عن متعاملين اثنين قولهما إنه لم يتم التواصل معهما بعد من أجل التسجيل.

لم يتطرق البيان إلى السلع المقرر تداولها عبر البورصة، لكن إعلانا مبدئيا صدر في مارس/آذار قال إنها ستشرف على المحاصيل والأغذية المصنعة والأعلاف الحيوانية والأسمدة والمبيدات الحشرية والأدوية البيطرية.

تأتي الخطوة وسط انخفاض حاد في واردات مصر من القمح بعد إجراء تعديل كبير في منظومة الشراء.

وتشير بيانات تجارية إلى أن واردات مصر من القمح هوت في النصف الأول من 2025 بأكثر من 27% على أساس سنوي إلى نحو 5.2 ملايين طن، مع تراجع حصة الحكومة من تلك الواردات بأكثر من 57% إلى 1.5 مليون طن.

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ومصر من أكبر مستوردي القمح في العالم، وتعتمد على الإمدادات المستوردة لتلبية احتياجات برنامج الخبز المدعوم والمطاحن الخاصة.

تعاقدات

وقالت الرئاسة اليوم الثلاثاء إن الحكومة تعاقدات على شراء 3.4 ملايين طن من القمح و192 ألف طن من الزيوت الخام و4 آلاف طن من الدواجن المجمدة و6 آلاف طن من اللحوم المجمدة، لكنها لم تحدد مواعيد التسليم أو الجدول الزمني للشراء.

وتسلم جهاز مستقبل مصر مسؤولية شراء السلع من الهيئة العامة للسلع التموينية في أواخر 2024 لكنه واجه بداية متعثرة.

وقال متعاملون في وقت سابق من العام الجاري إن الهيئة افتقرت في البداية إلى المتطلبات الأساسية لممارسة الأعمال واعتمدت بشكل كبير على الوسطاء، على الرغم من إبرامها صفقات مباشرة بين حين وآخر مع موردين دوليين.

وكان جهاز مستقبل مصر قال إنه يعمل على بناء مراكز شراء مؤجلة للحفاظ على التدفق المستمر للسلع الرئيسية. ومراكز الشراء المؤجلة هي مصطلح يشير إلى ترتيبات تجارية يؤجل فيها دفع جزء من سعر الشراء إلى وقت لاحق.

وقال رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، في يونيو/حزيران إن مصر لديها احتياطي إستراتيجي من القمح والسلع الأساسية الأخرى يكفي لأكثر من 6 أشهر.