توقعت سيتي غروب أن تواصل الفضة ارتفاعها متجاوزة 40 دولارا للأوقية (الأونصة) في الأشهر المقبلة، مدعومة بانخفاض المعروض المادي وتزايد الطلب الاستثماري.

وكتب محللون، بمن فيهم ماكس لايتون، في مذكرة، أنه تم رفع توقعات الأشهر الثلاثة إلى 40 دولارا من 38 دولارا، بينما رُفعت توقعات الأشهر الستة إلى الـ12 إلى 43 دولارا، ولم تتغير توقعات الذهب، إذ أشار البنك إلى أنه ربما يكون بلغ ذروته بالفعل، وأبقى على توقعاته بانخفاض أوقية المعدن الأصفر إلى ما دون 3 آلاف دولار العام المقبل.

وقال المحللون: "نتوقع أن يتقلص توافر الفضة نتيجة لسنوات متتالية من العجز، ورغبة المساهمين في البيع بأسعار أعلى، والطلب الاستثماري القوي.. الارتفاع الأخير في أسعار الفضة ليس مجرد تداول تعويضي عن الذهب، بل هو انعكاس لأساسيات الفضة القوية".

أداء المعادن النفسية

كانت المعادن النفيسة من بين أقوى أداء في سوق السلع هذا العام، إذ سجل الذهب رقما قياسيا وارتفع بأكثر من الربع مدفوعا بمشتريات البنوك المركزية وتدفقات صناديق الاستثمار المتداولة، مع تحفيز الحرب التجارية التي تقودها الولايات المتحدة الطلب على الملاذ الآمن، أما الفضة، التي تُقدّر كمُدخل صناعي وأصل مالي، فقد حققت أداء أفضل من حيث المكاسب منذ بداية العام.

وتوقع محللو سيتي أن ترتفع الفضة أيضا "على خلفية تخفيضات الاحتياطي الفدرالي"، في إشارة إلى التيسير النقدي المتوقع من جانب الاحتياطي الفدرالي الأميركي.

وقالوا: "نواصل التأكيد على وجهة نظرنا بأننا ربما شهدنا ارتفاعات في أسعار الذهب".

كان سعر الفضة الفوري في آخر مرة أقل بقليل من 38 دولارا للأونصة، بارتفاع بنسبة 31% هذا العام.

وبلغ سعر الذهب حوالي 3337 دولارا للأونصة، بارتفاع بنسبة 27%.