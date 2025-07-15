التضخم الأميركي يرتفع وترامب يواصل المطالبة بخفض الفائدة

ارتفعت أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة في يونيو/حزيران، ما يشير على الأرجح إلى بدء زيادة في التضخم ناجمة عن الرسوم الجمركية، والتي أبقت الاحتياطي الفدرالي (البنك المركزي الأميركي) حذرا بشأن استئناف خفض أسعار الفائدة.

وقال مكتب إحصاءات العمل التابع لوزارة العمل، اليوم الثلاثاء، إن مؤشر أسعار المستهلك ارتفع 0.3% في الشهر الماضي بعد صعوده 0.1% في مايو/أيار، وكان ذلك أكبر ارتفاع منذ يناير/كانون الثاني.

وعلى مدار 12 شهرا حتى يونيو/حزيران الماضي، ارتفع مؤشر أسعار المستهلك 2.7% بعد صعوده 2.4% في مايو/أيار.

وكان خبراء اقتصاد استطلعت رويترز آراءهم توقعوا ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين 0.3% على أساس شهري، و2.6% على أساس سنوي.

"خفضوا الفائدة"

في السياق، قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب اليوم الثلاثاء إن أسعار المستهلكين منخفضة وإن مجلس الاحتياطي الاتحادي ينبغي أن يخفض أسعار الفائدة الآن.

وكتب ترامب اليوم في منشور على منصة تروث سوشيال "أسعار المستهلكين منخفضة. خفّضوا أسعار الفائدة الآن".

الرسوم

كان ترامب أعلن الأسبوع الماضي أن الرسوم الجمركية المرتفعة ستدخل حيز التنفيذ في أول أغسطس/آب على الواردات من مجموعة من الدول، منها المكسيك واليابان وكندا والبرازيل والاتحاد الأوروبي، مما يرفع معدل الرسوم الفعلي، في وقت يتوقع خبراء اقتصاد ارتفاع أسعار السلع خلال الصيف.

وباستثناء مكوني الغذاء والطاقة المتقلبين، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين 0.2% في يونيو/حزيران الماضي مقارنة مع 0.1% في الشهر السابق.

وخلال 12 شهرا حتى يونيو/حزيران الماضي، ارتفع التضخم الأساسي لمؤشر أسعار المستهلكين 2.9% مقارنة مع 2.8% لـ3 أشهر متتالية.