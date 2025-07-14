سنونو.. حلم شاب قطري يتحول إلى شراكة إقليمية ضخمة

الدوحة– أعلنت شركة سنونو القطرية دخولها في شراكة إستراتيجية مع مجموعة "جاهز" لخدمات التوصيل في السعودية.

وترفع هذه الخطوة تقييم شركة سنونو إلى أكثر من مليار ريال قطري (248.68 مليون دولار)، ويقربها من دخول نادي اليونيكورن -الشركات ذات القيمة السوقية التي تبلغ مليار دولار- لتكون بذلك أول شركة قطرية في مجال التكنولوجيا تقترب من هذا الإنجاز.

ويرى المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة سنونو، حمد مبارك الهاجري، أن هذا التحالف الإستراتيجي مع مجموعة "جاهز" يمثل لحظة فارقة في مسيرة سنونو، التي انطلقت قبل 6 أعوام، في حلم سعى من خلاله لاقتحام العالم الرقمي في الخليج.

ويقول في تصريح للجزيرة نت: "من خلال هذا الاتفاق، نبني معا بطلا إقليميا في مجال التكنولوجيا، قائمًا على القيم المشتركة والرؤية الموحدة للابتكار والتميز والنمو المستدام من خلال توحيد الجهود، والجمع بين نقاط القوة والخبرة العميقة في الأسواق لوضع معايير جديدة للاقتصاد الرقمي في الخليج".

التحول الرقمي

وحسب الهاجري، فإن الصفقة هي تعاون تجاري والتزام ببناء مستقبل تسهم فيه التكنولوجيا في ربط المجتمعات وتحسين جودة الحياة، مع تعزيز مكانة قطر بوصفها مركزا رائدا للتحول الرقمي في المنطقة.

وتعكس الشراكة التزام سنونو تجاه قطر بوصفها سوقا ذات إمكانات، كما أنها تدعم مسيرة نمو الشركة المستمر، ودفع عجلة التقدم التكنولوجي، وتقديم قيمة حقيقية لمستخدميها وشركائها التجاريين، وتوفير تجارب استثنائية على نطاق واسع.

ومن شأن الاتفاق أن يسرع مهمة سنونو لتقديم حلول تقنية متطورة، وتمكين الكفاءات المحلية، وجذب العقول المبدعة من مختلف أنحاء العالم لدعم نمو المنظومة التقنية في قطر، كما أنه يعزز الثقة ببنية قطر الرقمية وقدرتها على الريادة في مجال التكنولوجيا.

ويجمع الاتفاق بين ديناميكية سنونو وخبرة شركة "جاهز" لبناء كيان قوي يعيد تشكيل تجربة الاقتصاد الرقمي في دول الخليج.

استثمار ضخم غير نفطي

أعرب رئيس مجلس إدارة سنونو سعود بن عبد الله العطية -عبر منصة إكس- عن سعادته بهذه الخطوة الهامة، لافتا إلى أن فكرة تأسيس الشركة جاءت من قلب قاعة تعليمية في جامعة "إتش إي سي باريس" في مؤسسة قطر.

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وأضاف أن "هذا الاستثمار يعكس عمق التكامل الاقتصادي القطري السعودي، ويجسد روح التعاون الخليجي الذي نعتز به جميعًا كركيزة قوة وازدهار لمستقبل منطقتنا".

شراء أسهم واكتتاب

وفى بيان لها، أعلنت مجموعة "جاهز" السعودية إبرامها اتفاقية شراء واكتتاب بغرض الاستحواذ على ما نسبته 76.56% في شركة سنونو القابضة القطرية، موضحة أنه بموجب الاتفاقية ستقوم بشراء نحو 8.144 ملايين سهم من مساهمي شركة سنونو الحاليين، تمثل 75% من رأسمال شركة سنونو، وكذلك الاكتتاب في 723 ألفا و960 سهما جديدا من أسهم شركة سنونو القابضة تمثل نسبة إضافية تعادل 1.56% من رأسمالها.

ومن ثم ستبلغ ملكية شركة "جاهز" الإجمالية في شركة سنونو بعد إكمال إجراءات الصفقة ما نسبته 76.56% من رأسمال شركة سنونو، وسيحتفظ مؤسس شركة سنونو بالنسبة المتبقية البالغة 23.44%، حسب البيان.

بنود الاتفاق

تدفع "جاهز" 214 مليون دولار (802 مليون ريال سعودي) نقدا إلى مساهمي شركة سنونو الحاليين بغرض إتمام عملية شراء الأسهم الحالية، ونقل وتخصيص نحو 1.538 مليون سهم عادي من أسهم "جاهز"، تمثل ما نسبته 0.73% من إجمالي رأس مال شركة "جاهز" المحتفظ بها كأسهم خزينة، إلى مؤسسة سنونو.

تدفع "جاهز" 20 مليون دولار (75 مليون ريال سعودي) إلى شركة "سنونو" بغرض إتمام عملية الاكتتاب في الأسهم الجديدة.

أبرمت "جاهز" اتفاقية مساهمين مع سنونو، سوف تدخل حيز التنفيذ بعد إتمام الصفقة، وذلك بغرض تنظيم حوكمة شركة سنونو بعد إتمام الصفقة.



قصة نجاح قطرية

وقال رئيس مجلس إدارة مجموعة "جاهز" الأمير مشعل بن سلطان بن عبدالعزيز آل سعود -في تصريح للجزيرة نت- إن "شركة جاهز تم تأسيسها لتكون رائدة في مجال الشركات الناشئة السعودية، ونفخر اليوم بالشراكة مع واحدة من أبرز قصص النجاح القطرية".

وتابع: "تمثل هذه الشراكة خطوة مهمة نحو تحقيق رؤيتنا المشتركة الطويلة الأمد في تشكيل مستقبل التقنية والتجارة في المنطقة، ومن خلال جمع اثنين من الرواد المحليين في المجال التقني، نؤكد التزامنا المستمر بالابتكار والتعاون الإقليمي، ودعم المرحلة التالية من النمو الرقمي في منطقتنا".

وقال الرئيس التنفيذي لمجموعة جاه غصاب المنديل -للجزيرة نت- إن "هذه الشراكة تعد مكسبًا لجميع الأطراف المعنية مع توسع حضورنا في المنطقة، إذ تستفيد سنونو من بنية جاهز التحتية وقدرتها التشغيلية الواسعة، بينما نستفيد نحن من محرك المنتجات المتطور لدى سنونو، ومنصة أعمالها عالية الأداء ومواهبها المتميزة".

من الفكرة للانطلاقة

تعود جذور سنونو إلى عام 2019، عندما قرر حمد مبارك الهاجري، رائد الأعمال القطري الطموح، أن يؤسس منصة توصيل رقمية تنطلق من قطر وتلبي احتياجات السوق المحلية بطريقة ذكية وفعالة.

وسَعت الشركة إلى خلق نموذج قطري خالص في اقتصاد المنصات، بديلًا عن النماذج الأجنبية المسيطرة.

محطات رئيسية

عام 2019 تم تأسيس الشركة رسميًا وإطلاق أول نسخة من التطبيق في الدوحة.

عام 2020 تم التوسع في تقديم خدمات توصيل متنوعة، مثل البقالة والأدوية والمستلزمات المنزلية.

شهد عام 2021 ازدهار أعمال الشركة في ظل جائحة كورونا، وزيادة كبيرة في عدد المستخدمين.

في عام 2022 كان التركيز على الاستثمار في تطوير بنية تحتية لوجستية خاصة، وتوسيع أسطول التوصيل.