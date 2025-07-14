ماسك يطرح تصويت مساهمي تسلا لاستثمارها في إكس إيه آي

استبعد إيلون ماسك حدوث اندماج بين شركتي تسلا وإكس إيه.آي، لكنه قال إنه يخطط لأن يصوت مساهمو شركة صناعة السيارات الكهربائية على الاستثمار في شركة الذكاء الاصطناعي الناشئة، في أحدث خطوة لتوطيد التكامل في إمبراطورية أعماله.

جاءت تعليقاته عقب تقرير نشرته وول ستريت جورنال السبت الماضي، ذكر أن شركة سبيس إكس، وهي شركة صناعة الصواريخ المملوكة لماسك أيضا، ستستثمر ملياري دولار في إكس إيه.آي في إطار جولة تمويل بخمسة مليارات دولار تهدف إلى مواكبة المنافسين، بما فيها أوبن إيه.آي، في سباق الذكاء الاصطناعي الذي يتطلب رأس مال كبيرا.

علاقات وثيقة

ولدى شركات الملياردير الأميركي فعلا علاقات وثيقة؛ فروبوت الدردشة الآلي (غروك) من إكس إيه.آي، يُطرح في سيارات تسلا، وساعد مهندسو تسلا ماسك بعد استحواذه على تويتر عام 2022، وهي منصة التواصل الاجتماعي المعروفة حاليا باسم إكس.

وردا على منشور أحد المستخدمين على إكس يسأل مستثمري تسلا، إن كانوا يؤيدون اندماج الشركتين، أجاب ماسك اليوم الاثنين، "لا"، وكان ماسك قد قال أمس الأحد، إنه سيطلب من مساهمي تسلا التصويت، إن كان بإمكان شركة صناعة السيارات الاستثمار في إكس إيه.آي.

وكتب ماسك على إكس، "لو كان الأمر بيدي، لاستثمرت تسلا في إكس إيه.آي منذ فترة طويلة"، بعد أن أشار في وقت سابق إلى أن العلاقات الوثيقة بين الشركتين يمكن أن تساعد في تعزيز طموحات تسلا في السيارات ذاتية القيادة.