أكبر 10 دول منتجة ومصدّرة للنحاس في العالم.. ماذا عن الدول العربية؟

أثار إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب مؤخرا فرضَ رسوم جمركية بنسبة 50% على واردات النحاس من بداية أغسطس/آب المقبل صدمة في الأسواق العالمية، إذ تجاوزت النسبة المعلنة معظم توقعات المحللين، وأثارت تساؤلات بشأن مستقبل الإمدادات العالمية وسلاسل الإنتاج الأميركية، وفقا لوكالة بلومبيرغ.

وارتفعت أسعار النحاس في الولايات المتحدة بشكل حاد منذ يناير/كانون الثاني الماضي عندما بدأ ترامب التلويح بفكرة فرض الرسوم.

واستغل المتعاملون في السلع هذا الوضع لتحقيق أرباح ضخمة من خلال شحن مئات آلاف الأطنان من النحاس من الأسواق الأرخص نحو الولايات المتحدة، مستفيدين من فروق الأسعار.

وارتفعت العقود الآجلة للنحاس في بورصة نيويورك إلى مستويات قياسية، وبلغ الفارق السعري بينها وبين بورصة لندن نحو 28%، في ظل تسابق التجار لإدخال الشحنات إلى الموانئ الأميركية قبل دخول الرسوم الجديدة حيز التنفيذ.

من أين تحصل الولايات المتحدة على النحاس؟

أنتجت الولايات المتحدة 1.1 مليون طن متري من النحاس عام 2024، وفقا لبيانات هيئة المسح الجيولوجي الأميركية. وهو ما يزيد قليلا على نصف استهلاكها السنوي من النحاس المكرر.

ويُستخرج أكثر من ثلثي هذه الكمية (70%) من ولاية أريزونا، حيث توقف تطوير منجم جديد ضخم لأكثر من عقد من الزمان.

أما الكمية المتبقية من النحاس المكرر، التي تقل قليلا عن مليون طن متري سنويا، فتُستورد من الخارج، وفقا لوكالة رويترز.

وفي حين صاغ البيت الأبيض التعريفات الجمركية الجديدة كوسيلة لمواجهة هيمنة الصين على السوق العالمية، فإن الولايات المتحدة تستورد في الواقع معظم احتياجاتها من النحاس المكرر من الأميركيتين.

وحسب هيئة المسح الجيولوجي الأميركية، بلغت واردات الولايات المتحدة من النحاس عام 2024 نحو 810 ملايين طن متري، واستحوذت تشيلي وكندا وبيرو على أكثر من 90% من واردات النحاس المكرر العام الماضي، وفقا لرويترز.

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قلق عالمي

زاد القلق العالمي بشأن استقرار إمدادات النحاس، عام 2024، خاصة مع تقدم عمر المناجم الرئيسية المُنتِجة بالعالم دون تطوير مناجم جديدة تعوض النقص المتوقع.

وتُشير تقديرات السوق إلى أن الطلب على النحاس مرشح للارتفاع الكبير في السنوات المقبلة، مدفوعا بشكل أساسي بالتحول العالمي نحو الطاقة الكهربائية، وفقا لموقع إنفيستنغ نيوز نيتورك.

وساهمت التوترات بين العوامل الاقتصادية الكلية من جهة، وتقلص العرض وارتفاع الطلب من جهة أخرى، في حدوث تقلبات حادة بأسعار النحاس خلال العام الماضي.

وبلغ المعدن الأحمر ذروته التاريخية في مايو/أيار 2024، عندما تجاوز سعره 5 دولارات أميركية للرطل للمرة الأولى، وفقا لـ"إنفيستنغ نيوز".

وتُجمع التوقعات على أن سوق النحاس يسير نحو عجز في الإمدادات خلال السنوات المقبلة، مما قد يدعم استمرار ارتفاع الأسعار، ويُعزز أرباح الشركات العاملة في هذا القطاع، وفقا لناسداك.

سوق النحاس

بلغ حجم سوق النحاس العالمي 236.09 مليار دولار في عام 2024، ومن المتوقع أن يصل إلى 362.28 مليار دولار بحلول عام 2032، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 5.6% خلال الفترة المتوقعة، وفقا لمنصة "داتا بريدج ماركت ريسيرش".

ويعود هذا النمو إلى عدة عوامل، منها الطلب المتزايد على الطاقة المتجددة والمركبات الكهربائية، وتوسع البنية التحتية والتوسع الحضري، والتقدم التكنولوجي.

تحليل السوق

النحاس مادة أساسية تُستخدم في مختلف التطبيقات الكهربائية والإلكترونية، ويتميز بتوصيل كهربائي وحراري ممتاز، وهو ضروري لتوليد الطاقة ونقلها وتوزيعها، بالإضافة إلى استخدامه في مجموعة واسعة من الأجهزة الإلكترونية.

وفيما يلي تحليل موجز لسوق النحاس العالمي وفقا للمصدر السابق:

يتزايد الطلب على النحاس بشكل كبير بسبب التركيز العالمي المتزايد على الكهرباء والتحول في مجال الطاقة، إلى جانب التقدم في التقنيات التي تعتمد بشكل كبير على خصائصه الموصلة.

من المتوقع أن تهيمن منطقة آسيا والمحيط الهادي على سوق النحاس بسبب التصنيع القوي والطلب المرتفع من قطاعي البناء والإلكترونيات.

من المتوقع أن تكون منطقة آسيا والمحيط الهادي أسرع المناطق نموا في سوق النحاس خلال فترة التوقعات بسبب النمو السريع للبنية التحتية للسيارات الكهربائية والطاقة المتجددة في دول مثل الصين والهند.

من المتوقع أيضا أن يُهيمن قطاع الأسلاك على السوق بحصة سوقية تبلغ 29.63%، بفضل توسعه في مشاريع الطاقة المتجددة، وكهربة أنظمة النقل، مما يزيد الحاجة إلى أسلاك نحاسية فعالة.

كما يُسهم التوسع الحضري السريع وتطوير البنية التحتية بالاقتصادات الناشئة في نمو هذا القطاع.

أكبر 10 دول مُنتجة للنحاس في العالم

بلغ إنتاج النحاس العالمي 23 مليون طن متري في عام 2024، وتعتبر تشيلي أكبر دولة منتجة للنحاس في العالم، حيث تنتج 23% من مجمل الإنتاج العالمي.

وفيما يلي قائمة بأكبر 10 دول منتجة للنحاس في العالم عام 2024، وفقا لأحدث بيانات هيئة المسح الجيولوجي الأميركية:

تشيلي: 5.3 ملايين طن متري. الكونغو: 3.3 ملايين طن متري. بيرو: 2.6 مليون طن متري. الصين: 1.8 مليون طن متري. إندونيسيا: 1.1 مليون طن متري. الولايات المتحدة: 1.1 مليون طن متري. روسيا: 930 ألف طن متري. أستراليا: 800 ألف طن متري. كازاخستان: 740 ألف طن متري. المكسيك: 700 ألف طن متري.

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أكبر 10 دول مصدرة للنحاس في العالم

بلغ إجمالي المبيعات العالمية لصادرات خام النحاس من مختلف دول العالم نحو 102.4 مليار دولار في عام 2024، ويُظهر هذا الرقم نموا ملحوظا بنسبة 76.1% مقارنة بعام 2020، حيث بلغت قيمة صادرات النحاس آنذاك 58.1 مليار دولار، وفقا لمنصة وورلد توب إكسبورتس.

وفيما يلي قائمة بأكبر 10 دول مصدرة لخام النحاس في العالم عام 2024 مقدرة بالدولار الأميركي، وفقا للمصدر نفسه.

تشيلي: 30.1 مليار دولار. البيرو: 20.7 مليار دولار. إندونيسيا: 8 مليارات دولار. البرازيل: 4.2 مليارات دولار. أستراليا: 4.1 مليارات دولار. المكسيك: 3.9 مليارات دولار. كندا: 3.8 مليارات دولار. منغوليا: 3.3 مليارات دولار. كازاخستان: 3.2 مليارات دولار. الكونغو: 3 مليارات دولار.

أكبر 10 دول مستوردة للنحاس في العالم

وفيما يلي قائمة بأكبر 10 دول مستوردة لخام النحاس في العالم عام 2023 مقدرة بالدولار الأميركي وفقا لبيانات البنك الدولي.

الصين: 59.94 مليار دولار. اليابان: 11.7 مليار دولار. كوريا الجنوبية: 5.8 مليارات دولار. ألمانيا: 3.3 مليارات دولار. الفلبين: 3.3 مليارات دولار. الهند: 3.1 مليارات دولار. إسبانيا: 2.5 مليار دولار. بلغاريا: 1.9 مليار دولار. المكسيك: 1.2 مليار دولار. فنلندا: 917 ملايين دولار.

النحاس في الوطن العربي.. ثروات واعدة وفرص غير مستغلة

تزخر عدة دول عربية باحتياطات مهمة من خام النحاس، إلا أن استغلال هذه الثروة لا يزال دون المستوى المطلوب.

ويُعد تكوين الدرع العربي الجيولوجي، الذي يغطي جزءا كبيرا من غرب المملكة العربية السعودية، من أبرز المناطق التي تحتوي على رواسب معدنية هائلة غير مستغلة حتى الآن.

وقال وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي بندر بن إبراهيم الخريف إن قيمة الثروات المعدنية المقدرة في المملكة، تبلغ 9.37 تريليونات ريال (2.5 تريليون دولار)، وفقا لتقرير سابق للجزيرة نت.

وذكر الخريف أن قيمة الثروات المعدنية المقدرة في المملكة ارتفعت بنسبة 90%، لتصل إلى ما يعادل 9.375 تريليونات ريال (2.5 تريليون دولار)، صعودا من تقديرات 2016 البالغة في ذلك الوقت 5 تريليونات ريال (1.33 تريليون دولار).

وتأتي الزيادة، من كميات إضافية تشمل اكتشافات جديدة للعناصر الأرضية النادرة والمهمة كالفوسفات، والنحاس، والزنك، والذهب، وغيرها من المعادن، كما تشمل الزيادة إعادة تقييم الأسعار العادلة، حسب الوزير السعودي.

ويعد المغرب من أبرز منتجي النحاس في المنطقة، ويمتلك نحو 5 ملايين طن متري، ويوجد معدن النحاس في عدد آخر من الدول العربية منها سلطنة عُمان وموريتانيا والأردن.

أكبر 5 دول عربية مُصدرة للنحاس

وفيما يلي قائمة بأكبر 5 دول عربية مُصدرة لخام النحاس عام 2023، وفقا لبيانات البنك الدولي:

السعودية: 590.6 مليون دولار. المغرب: 156.9 مليون دولار. موريتانيا: 127.5 مليون دولار. الإمارات: 1.3 مليون دولار. سلطنة عمان: 190 ألف دولار.

أكبر 5 دول عربية مستوردة لخام لنحاس

وفيما يلي قائمة بأكبر 5 دول عربية مستوردة لخام النحاس عام 2023 وفقا لبيانات البنك الدولي: