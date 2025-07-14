تخطط شركة "بي واي دي" الصينية لتصنيع السيارات لتكثيف جهودها التوسعية في السعودية، مستفيدة من الزخم الذي أحدثته شركة تسلا في البلاد، وسعي المملكة لتصبح مركزا جديدا للسيارات الكهربائية.

وتهدف "بي واي دي" -التي انطلقت في السعودية العام الماضي وتدير حاليا 3 معارض هناك- إلى افتتاح 7 معارض أخرى بحلول النصف الثاني من عام 2026، وفقا لمدير العام للشركة في السعودية جيروم سايغوت.

توقعات

وتتوقع الشركة بيع أكثر من 5 آلاف سيارة هذا العام في المملكة، وهو رقم ضئيل مقارنة بإجمالي مبيعات "بي واي دي"، ولكنه كبير في سوق تهيمن فيه السيارات المستهلكة للوقود على الطرق، ويشهد تبني السيارات الكهربائية تباطؤا.

وقال سايغوت في مقابلة مع بلومبيرغ "سوق السعودية سوق معقدة، يجب التحرك بسرعة، ويجب أن نفكر بطموحات كبيرة، لسنا هنا لنكتفي بـ5 أو 10 آلاف سيارة سنويا".

وتستثمر السعودية بكثافة في صناعة السيارات الكهربائية من خلال صندوق الاستثمارات العامة، وذلك في إطار إستراتيجية أوسع لخفض الانبعاثات، والحد من واردات السيارات، وتنويع الاقتصاد المحلي.

ودعم صندوق الاستثمارات العامة شركة لوسيد موتورز في سعيها لبناء أول مصنع سيارات في السعودية، كما أطلقت الشركة علامتها التجارية الخاصة للسيارات الكهربائية "سير"، وبدأت مشروعا مشتركا لبناء محطات شحن السيارات الكهربائية.

ومع ذلك، لا تزال السيارات الكهربائية تمثل ما يزيد قليلا على 1% من إجمالي مبيعات السيارات في المملكة، وتشكل التكاليف المرتفعة وضعف البنية التحتية للشحن ودرجات الحرارة القصوى تحديات لتبنّي السيارات الكهربائية، وفقا لشركة برايس ووترهاوس كوبرز.

وافتتحت "تسلا" أول صالة عرض لها في الرياض في أبريل/نيسان الماضي، لتنضم إلى شركات صناعة سيارات أخرى، بما في ذلك "بي واي دي" و"جيلي"، في محاولة لكسب موطئ قدم في السوق.

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ويرى سايغوت أن هذه الخطوة مفيدة، حيث تساهم "تسلا" في زيادة الوعي بالسيارات الكهربائية.

وقال سايغوت -الذي انضم إلى "بي واي دي" في أبريل/نيسان بعد أن شغل مناصب سابقة في شركتي نيسان موتور وغريت وول موتور المحدودة "كلما زادت تسلا تواصلها التسويقي كان ذلك أفضل لنا".

وحققت "بي واي دي" تقدما ملحوظا على "تسلا" في الأشهر الأخيرة، فقد باعت شركة صناعة السيارات الصينية سيارات كهربائية بالكامل في أوروبا أكثر من شركة إيلون ماسك لأول مرة على الإطلاق في أبريل/نيسان، ويتوقع بعض المحللين الآن أن تتفوق "بي واي دي" على تسلا عالميا طوال العام.