بيتكوين تتجاوز 123 ألف دولار لأول مرة في تاريخها

سجلت عملة بيتكوين مستوى جديدا غير مسبوق اليوم الاثنين؛ إذ تجاوزت 123 ألف دولار للمرة الأولى في مؤشر على زيادة الثقة والاستثمار في أكبر عملة مشفرة في العالم وسط توقعات المستثمرين بتحقيق مكاسب سياسية طال انتظارها لهذا النوع من الأصول هذا الأسبوع.

وبلغت بيتكوين أعلى مستوياتها على الإطلاق عند 123.091 دولارا قبل أن تتراجع قليلا وتسجل في أحدث تعاملات 122.199 دولارا، وفق منصة كوين ماركت كاب.

ويبدأ مجلس النواب الأميركي في وقت لاحق من اليوم مناقشة سلسلة من القوانين لتوفير الإطار التنظيمي لصناعة الأصول الرقمية، وهو مطلب طال انتظاره.

ويُضيف التقدم المُحرز في تشريعات العملات المشفرة الحيوية زخما جديدا إلى موجة الصعود، إذ يناقش مجلس النواب، وربما يُصوّت هذا الأسبوع، على قانون "كلاريتي" (CLARITY)، وقانون مراقبة العملات الرقمية للبنوك المركزية، وحزمة "جينيس" (GENIUS) للعملات المستقرة التي طرحها مجلس الشيوخ، في الوقت الذي يتحرك فيه الجمهوريون لدعم أجندة الرئيس دونالد ترامب الداعمة للعملات المشفرة.

قفزة

وشهدت بيتكوين ارتفاعا بنسبة 29% منذ بداية العام وحتى الآن، مما أدى إلى انتعاش أوسع في العملات المشفرة الأخرى خلال الأسابيع الماضية على الرغم من الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب وأثارت الكثير من الفوضى.

ونقلت بلومبيرغ عن كبير المتداولين في "إكس بي تي أو تريدنغ"، جورج ماندريس، قوله: "يشير هذا التحول إلى منظور ناضج بشأن بيتكوين؛ ليس مجرد أصل مضاربة، بل هو أداة تحوط كلي ومخزن قيمة نادر هيكليا".

وضخ المستثمرون أكثر من 2.7 مليار دولار في مجموعة صناديق بيتكوين المتداولة الأميركية الأسبوع الماضي، مُسجلين بذلك خامس أكبر تدفق صافٍ أسبوعي منذ ظهورها لأول مرة في يناير/كانون الثاني من العام الماضي.

وتُدير صناديق الاستثمار المتداولة الـ12 الآن، مجتمعةً، حوالي 151 مليار دولار من الأصول، وبلغ حجم الاهتمام المفتوح بعقود بيتكوين الآجلة مستوى قياسيا مرتفعا بلغ 86.3 مليار دولار أميركي اليوم الاثنين، وفقا لبيانات من كوين غلاس.

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وعلى صعيد تداولات العاملات المشفرة، قفزت إيثر، ثاني أكبر العملات المشفرة في العالم، إلى أعلى مستوى لها خلال أكثر من 5 أشهر عند 3062 دولارا وارتفعت "إكس آر بي" بنحو 3%.

ووصلت القيمة السوقية الإجمالية للقطاع إلى نحو 3.81 تريليونات دولار حسب بيانات موقع كوين ماركت كاب المتخصص في تتبع سوق العملات الرقمية.