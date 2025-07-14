التعريفات الأميركية على جنوب أفريقيا تضرب مصالح المزارعين البيض

قال مراقبون إن الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب على جنوب أفريقيا بنسبة 30% من المتوقع أن تلحق ضربة اقتصادية كبيرة بمجتمع البيض الذي رفع راية الدفاع عنه واعتبره مضطهدا.

واستنادا إلى مزاعم تقول بأن البيض في جنوب أفريقيا يتعرضون للاضطهاد، أقدم ترامب على قطع المساعدات عن البلاد، وانتقد رئيسها علنًا في المكتب البيضاوي، ودعا "الأفريكانيين" (أحفاد المستوطنين الأوروبيين الأوائل) إلى الهجرة نحو الولايات المتحدة كلاجئين مرحب بهم.

وبالنسبة للمزارعين الذين لا يزالون متجذرين في وطنهم، ويسعون لمواصلة كسب رزقهم داخل أرضهم، فإن التعريفات الجمركية المقرر دخولها حيز التنفيذ في بداية أغسطس/آب المقبل تمثل قضاء على أحلامهم.

ونظرًا لأن حوالي 75% من الأراضي الزراعية الحرة في جنوب أفريقيا مملوكة للبيض، فإن مزارعيهم سيتكبدون الخسائر المباشرة رغم أنهم ليسوا وحدهم المتضررين.

وقال بوإيتشوكو نتشابيل، الرئيس التنفيذي لجمعية مزارعي الحمضيات في جنوب أفريقيا، إن الرسوم المفروضة بنسبة 30% ستتسبب في دمار للمجتمعات التي تخصصت لعقود من الزمن في الإنتاج والتصدير للسوق الأميركية.

وبسبب موقع جنوب أفريقيا الواقع في نصف الكرة الجنوبي، فإنها تنتج الحمضيات في أوقات لا تكون فيها متاحة في السوق الأميركية، مما يسمح بتوفير الفاكهة للمستهلك الأميركي على مدار العام.

ورغم أن الولايات المتحدة تمثل نحو 6% فقط من صادرات الحمضيات الجنوب أفريقية، فإن بعض المناطق الزراعية تعتمد كليًا على السوق الأميركية، ولا يمكن توجيه تلك المنتجات بسهولة إلى أسواق أخرى بسبب اختلاف متطلبات الحجم والسلامة النباتية من دولة إلى أخرى.

ووفقا لبعض الجمعيات التجارية في جنوب أفريقيا، فإن عدم القدرة على التنافس في مجال تصدير الحمضيات إلى الولايات المتحدة سيؤدي إلى فقدان 35 ألف وظيفة.