الدينار العراقي يرتفع مقابل الدولار في مستهل تعاملات الأسبوع

بغداد- ارتفع سعر صرف الدينار العراقي مقابل الدولار في تعاملات اليوم الأحد في السوق الموازية، مع ثبات في السعر بالسوق الرسمية عقب الافتتاح الأسبوعي لنشاط سوق صرف العملات.

سعر صرف الدينار العراقي في السوق الموازية

بلغ سعر الدولار في بغداد 1415 دينارا عند البيع و1407.5 دنانير عند الشراء، وكان السعر أمس للبيع 1422.5 دينارا، أما سعر الشراء، فكان 1417.5 دينارا.

في أربيل، بلغ سعر البيع 1415 دينارا، وسعر الشراء 1408 دنانير، بعد أن سجل مساء أمس 1422.5 دينارا للبيع، في حين كان سعر الشراء 1417.5 دينارا.

بلغ سعر الصرف في البصرة 1415 دينارا للبيع و1407 دنانير للشراء في تعاملات اليوم الأحد، بعد أن سجل مساء أمس للبيع 1422 دينارا، أما الشراء فكان 1417 دينارا.

سعر صرف الدينار العراقي في التعاملات الرسمية

سعر البيع للحوالات والاعتمادات المستندية والتسويات الدولية للبطاقات الإلكترونية : 1310 دنانير للدولار.

: 1310 دنانير للدولار. سعر البيع : 1305 دنانير لكل دولار.

: 1305 دنانير لكل دولار. سعر البيع بالمصارف: 1310 دنانير لكل دولار.

وتقتصر تعاملات البنك المركزي على بيع الدولار عبر منصة مخصصة، وذلك من خلال ما يحصل عليه مقابل بيع النفط، وقرار البيع بالمصارف ملزم من البنك المركزي للبنوك. ولا يرتبط السعر بتذبذب الأسعار في السوق الموازية، ويكون البيع بهذا السعر للمسافرين حصرا.

العوامل المؤثرة على سعر صرف الدينار

مزاد بيع العملة : يؤثر حجم المبيعات اليومية في مزاد بيع العملة تأثيرا كبيرا على سعر الصرف.

: يؤثر حجم المبيعات اليومية في مزاد بيع العملة تأثيرا كبيرا على سعر الصرف. إجراءات البنك المركزي : تلعب الإجراءات المتخذة من قبل البنك المركزي في معالجة التحويلات الخارجية دورا مهما في استقرار سعر الصرف.

: تلعب الإجراءات المتخذة من قبل البنك المركزي في معالجة التحويلات الخارجية دورا مهما في استقرار سعر الصرف. الحاجة للدولار : تسهم حاجة التجار للدولار لاستيراد البضائع من الدول التي تعاني عقوبات اقتصادية من مجلس الاحتياطي الفدرالي (البنك المركزي الأميركي) ويحظر تحويل الدولار لها عبر المنصة الرسمية بشكل مباشر على سعر صرف الدولار مقابل الدينار.

: تسهم حاجة التجار للدولار لاستيراد البضائع من الدول التي تعاني عقوبات اقتصادية من مجلس الاحتياطي الفدرالي (البنك المركزي الأميركي) ويحظر تحويل الدولار لها عبر المنصة الرسمية بشكل مباشر على سعر صرف الدولار مقابل الدينار. سحب الدولار من جهات متعاملة مع الجانب الإيراني: في بعض الأحيان يشتري بعض التجار والسماسرة المتعاملين مع الجانب الإيراني الدولار من السوق العراقية بكميات كبيرة لإرسالها إلى إيران، التي تحتاج للدولار لتعاملاتها التجارية الدولية بسبب العقوبات الأميركية عليها التي تحظر عليها الحصول على العملة الأميركية.

تهريب الدينار : يعمل عدد من التجار في تهريب الدينار إلى دول أخرى للاستفادة من الفرق بين سعر الصرف الرسمي والموازي، وهو ما يؤثر على سعر صرف الدولار.

: يعمل عدد من التجار في تهريب الدينار إلى دول أخرى للاستفادة من الفرق بين سعر الصرف الرسمي والموازي، وهو ما يؤثر على سعر صرف الدولار. مضاربات التجار: يحصل بعض التجار على معلومات مسربة من المصارف أو شائعة عن إجراء محتمل يتعلق بتغييرات في آلية التعامل بالدولار، فتتخذ تلك البورصات إجراءات احترازية برفع السعر أو خفضه.