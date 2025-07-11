ترامب يعلن رسوما جمركية بنسبة 35% على كندا ويهدد بالمزيد

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إنه سيرفع الرسوم الجمركية المفروضة على البضائع المستوردة من كندا من 25% إلى 35% اعتبار من بداية الشهر القادم.

وهدد ترامب -في منشور على منصته للتواصل الاجتماعي تروث سويشال- بزيادة الرسوم لأكثر من هذا المستوى في حال قامت كندا بإجراء مضاد.

وتأتي الرسوم الأميركية الجديدة بعد انتهاء مهلة 90 يوما كان ترامب منحها لمختلف الشركاء التجاريين من الدول لإعطاء مجال للتفاوض على اتفاق تجاري.

وقال ترامب غن الدول التي لم تتوصل إلى اتفاق مع واشنطن مع انتهاء المهلة في 9 من هذا الشهر ستفرض عليها رسوم بنسبة 15% أو 20% من الرسوم الجمركية.

رد فعل كندي

وفي رد فعله قال رئيس الوزراء الكندي مارك كارني إن بلاده ستدافع عن أعمالها وعمالها وستواصل هذا النهج حتى المهلة النهائية في الأول من أغسطس/آب المقبل.

وأكد في منشور على حسابه في منصة إكس إن كندا حققت تقدما حيويا لوقف تدفق مادة الفنتالين المخدرة في أميركا الشمالة، مشيرا إلى أن بلاده ملتزمة بالتعاون مع الولايات المتحدة بهذا الصدد للحفاظ على الأرواح. ولطالما كانت واشنطن تنتقد كندا والمكسيك بتدفق القنتالين عبر الحدود.

وأضاف أن الحكومة الفدرالية وحكومات المقاطعات والأقاليم الكندية تحرز تقدما ملحوظا في بناء الاقتصاد المحلي.

وكندا هي أبرز الشركاء التجاريين للولايات المتحدة وكانت من أوائل الدول المستهدفة بالرسوم الجمركية بعد تولي ترامب ولايته الثانية في يناير/كانون الثاني الماضي، ويظهر ذلك كما يلي:

بلغ حجم التباد ل التجاري بين البلدين العام الماضي نحو 760 مليار دولار.

اتجهت 75% من الصادرات الكندية في 2024 إلى الولايات المتحدة بقيمة 412 مليار دولار، ومن أبرزها النفط ومشتقاته بالإضافة لقطع غيار السيارات.

بالمقابل استوردت كندا من الولايات المتحدة بضائع العام الماضي بلغت قيمتها نحو 349 مليار دولار، ومن أهمها المعدات ووسائل النقل بالإضافة للمواد الغذائية.

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ووسع ترامب نطاق حربه التجارية في الأيام الماضية وحدد رسوما جمركية جديدة على عدد من الدول بما في ذلك اليابان وكوريا الجنوبية الحليفتان لبلاده، إلى جانب رسوم جمركية بواقع 50% على النحاس.