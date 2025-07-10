إدارة ترامب تقاضي ولاية كاليفورنيا بسبب أسعار البيض

أقامت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب -أمس الأربعاء- دعوى قضائية ضد كاليفورنيا بسبب لوائحها التنظيمية للبيض ومزارع الدواجن، وقالت إن قوانين هذه الولاية الخاصة بالرفق بالحيوان تختلق "إجراءات عقيمة غير ضرورية" أدت إلى رفع أسعار البيض في جميع أنحاء الولايات المتحدة.

وتشير أسعار المتاجر الكبرى على الإنترنت إلى أن سعر دستة البيض (12 بيضة) تتراوح بين 4 و8 دولارات حسب الأنواع.

وجاء في الدعوى القضائية -المرفوعة أمام المحكمة الاتحادية في لوس أنجلوس- أن القانون الاتحادي لفحص منتجات البيض لعام 1970 له الأولوية على قوانين الولاية المتعلقة بالبيض.

تضارب القوانين

ويخول القانون الاتحادي وزارتي الزراعة والصحة والخدمات الإنسانية الأميركيتين سلطة تنظيم الإجراءات المرتبطة بالبيض لحماية صحة المستهلكين، كما أنه يتطلب "تطابقا وطنيا" في معايير سلامة البيض، وفقا لدعوى إدارة ترامب.

ومنذ سن القانون الاتحادي، أقرت كاليفورنيا عدة قوانين لتنظيم البيض ومزارع الدواجن يمنع أحدها المزارعين من تكديس الدجاج بكثافة بحيث لا تستطيع الدجاجة "أن ترقد وتقف وتمد أطرافها بالكامل وتتحرك بحرية".

وتهدف قوانين الولاية إلى الحد من القسوة مع الحيوانات واحتمالات الإصابة بالأمراض المنقولة بالأغذية، لكن إدارة ترامب قالت في دعواها إن الحكومة الاتحادية وحدها هي التي يمكنها ضبط سلامة البيض.

وجاء في هذه الدعوى أنه يمكن لـكاليفورنيا تنظيم مزارع الدواجن داخل الولاية، لكنها لا تستطيع فرض متطلبات إضافية على البيض القادم من ولايات أخرى ويباع داخل كاليفورنيا.