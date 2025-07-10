زيادة في سعر صرف الدينار العراقي مقابل الدولار

بغداد – ارتفع سعر صرف الدينار العراقي مقابل الدولار، اليوم الخميس، في السوق الموازية مع ثبات في السعر بالسوق الرسمية، عند نهاية تعاملات الأسبوع لنشاط سوق صرف العملات بالعاصمة بغداد وبقية المحافظات.

سعر صرف الدينار العراقي في السوق الموازية

بلغ سعر الدولار في بغداد 1412.5 دينارا عند البيع و1410 دنانير عند الشراء، وكان السعر أمس للبيع 1420 دينارا، أما سعر الشراء فقد كان 1410 دنانير.

في أربيل بلغ سعر البيع 1410 دنانير، وسعر الشراء 1407.5 دنانير، بعد أن سجل مساء أمس 1415 دينارا للبيع، في حين كان سعر الشراء 1410.5 دنانير.

بلغ سعر الصرف في البصرة 1412.5 دينارا للبيع و1410 دنانير للشراء بتعاملات اليوم الخميس، بعد أن سجل مساء أمس للبيع 1415 دينارا، أما الشراء فقد كان 1410 دنانير.

سعر صرف الدينار العراقي في التعاملات الرسمية

سعر البيع للحوالات والاعتمادات المستندية والتسويات الدولية للبطاقات الإلكترونية : 1310 دنانير للدولار. وسعر البيع: 1305 دنانير لكل دولار.

: 1310 دنانير للدولار. وسعر البيع: 1305 دنانير لكل دولار. سعر البيع بالمصارف: 1310 دنانير لكل دولار.

وتقتصر تعاملات البنك المركزي العراقي على بيع الدولار عبر منصة مخصصة، ويكون بيع الدولار للمسافرين حصرا، من خلال المصارف العاملة في الدولة.

عوامل مؤثرة على سعر الدينار