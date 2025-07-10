عملات الأسواق الناشئة تهوي تحت ضغط رسوم ترامب

قالت وكالة بلومبيرغ إن عملات الأسواق الناشئة واصلت تراجعها الأربعاء متأثرة بتصعيد الرئيس الأميركي دونالد ترامب سياساته التجارية وبتدهور بيانات الأسعار في الصين التي عززت مخاوف الانكماش.

وأشارت الوكالة إلى أن مؤشر عملات الأسواق الناشئة التابع لمؤسسة "إم إس سي آي" سجل انخفاضا لليوم الرابع على التوالي، مما يجعله أطول سلسلة خسائر منذ 3 أشهر.

اقرأ أيضا list of 2 items list 1 of 2 تطورات رسوم ترامب الجمركية تدفع النفط والذهب للتراجع list 2 of 2 الأسهم الأميركية تنتعش والدولار يصعد بفعل بيانات الوظائف الأميركية end of list

وكانت الروبية الإندونيسية والوون الكوري الجنوبي من بين العملات الأكثر تراجعا بعد أن أكدت إدارة ترامب المضي في فرض رسوم بنسبة 25% على واردات من كوريا الجنوبية وإندونيسيا اعتبارا من مطلع أغسطس/آب المقبل، دون نية للتمديد، وذلك في رسائل رسمية وُجهت أول أمس الاثنين.

انسحاب تكتيكي وتوصيات حذرة

وقالت "بلومبيرغ" إن بنك "جيه بي مورغان" خفض الثلاثاء توصيته للاستثمار في عملات الأسواق الناشئة من "زيادة الوزن" إلى "الحيادية"، في ما وصفه بـ"انسحاب تكتيكي"، موضحا أن مراكز المستثمرين القصيرة الأجل أصبحت "مفرطة الشراء"، مما يستدعي الحذر.

وذكر الإستراتيجي جوني غولدن وزملاؤه في مذكرة "ما زلنا نرى أن العملات الناشئة دخلت مرحلة إيجابية على المدى الطويل مقابل الدولار، لكن إدارة المخاطر على المدى القصير تظل ضرورية".

وفي الوقت نفسه، تفاقمت الضغوط على الأسواق بعد أن أظهرت البيانات الصينية انخفاضا حادا في أسعار المنتجين هو الأكبر منذ نحو عامين، مما يعمق الانكماش الصناعي ويؤثر سلبا على مؤشرات الثقة.

ورغم تسجيل تحسن طفيف في أسعار المستهلكين فإن الضغوط مستمرة على صانعي القرار في بكين لتكثيف الحوافز الاقتصادية.

وفي مذكرة تحليلية لبنك سوسيتيه جنرال، قال الإستراتيجي كينيث بروكس إن الرسوم الأميركية فاقمت معاناة المصدرين الصينيين الذين يجدون أنفسهم مجبرين على خفض الأسعار لتصريف الفائض في السوق المحلية، وهو ما قد يؤدي إلى مزيد من التراجع في أسعار المصانع خلال الفترة المقبلة.

آمال محدودة في آسيا وترقب عالمي

وخلافا للاتجاه العام، ارتفع مؤشر الأسهم الكوري الجنوبي كوسبي بنسبة 0.6%، مدفوعا بتوقعات إيجابية من بعض المستثمرين.

وقال مدير المحافظ الاستثمارية في شركة مورنينغستار لإدارة الثروات مارك بريسكيت إنه زاد من تعرضه للأسهم الكورية، معتبرا أنها ستحقق أفضل عوائد ممكنة بين أسواق آسيا الناشئة في العقد المقبل.

إعلان

ورغم إعلان ترامب عن رسوم بنسبة 25% على واردات كوريا فإن بريسكيت قال إن السيناريو الأساسي الذي يعتمده هو التوصل إلى اتفاق تجاري محتمل خلال الأسبوعين المقبلين.

من جهة أخرى، قالت بلومبيرغ إن الأسواق تترقب صدور محضر اجتماع الفدرالي الأميركي ليونيو/حزيران، بالإضافة إلى بيانات التضخم في المكسيك، والتي يتوقع أن تنخفض إلى 4.3% في يونيو/حزيران مقارنة بـ4.4% في مايو/أيار، بحسب استطلاع أجرته الوكالة لآراء اقتصاديين.