تهديد ترامب بفرض رسوم جمركية 50% على البرازيل يرفع أسعار القهوة

ارتفعت أسعار العقود الآجلة للقهوة -اليوم الخميس- بعد أن هدد الرئيس الأميركي دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية بنسبة 50% على البرازيل، أكبر منتج لهذه السلعة في العالم.

وفي منشور على منصته تروث سوشيال، قال ترامب إن الولايات المتحدة ستفرض رسومًا جمركية باهظة على البرازيل بدءا من الأول من أغسطس/آب المقبل، متهمًا حكومة البلاد بمهاجمة حرية التعبير وتنظيم "حملة شعواء" ضد الرئيس البرازيلي اليميني السابق جايير بولسونارو.

وارتفعت أسعار قهوة أرابيكا المتداولة في نيويورك بأكثر من 3.5% صباح اليوم إثر تهديد ترامب، والبرازيل هي أكبر منتج في العالم لقهوة أرابيكا، التي تُستخدم في المشروبات الفاخرة.

موجات صدمة في أميركا

وقال أحد التجار إن الرسالة "ترسل موجات صدمة عبر صناعة القهوة.. الولايات المتحدة هي المشتري الرئيسي للقهوة البرازيلية، لذا فإن هذه الرسوم الجمركية ستؤثر بالتأكيد على المعنويات".

وقال رئيس مجموعة لافاتزا المالكة لقهوة لافاتزا، جوزيبي لافاتزا، أمس الأربعاء، قبيل تهديد ترامب للبرازيل، إن فرض الولايات المتحدة ضريبة بنسبة 10% على سلع الاتحاد الأوروبي "جيد"، لكن الرسوم الجمركية بين الولايات المتحدة والدول المنتجة للقهوة، مثل البرازيل وفيتنام، ستشكل تحديًا أكبر لشركات القهوة وسترفع الأسعار على المستهلكين الأميركيين.

وقال لافاتزا إن "المشكلة ليست في وجود رسوم جمركية بين أميركا وأوروبا. المشكلة هي وجود رسوم جمركية بين الولايات المتحدة والبرازيل، والولايات المتحدة وفيتنام، والولايات المتحدة وجميع الدول التي تُنتج القهوة فيها.. ستكون النتيجة النهائية ارتفاع تكلفة القهوة في الولايات المتحدة. ومن ثم، يصبح السوق الأميركي أكثر تكلفة على المستهلكين".

وارتفعت أسعار قهوة أرابيكا وروبوستا بقوة خلال السنوات القليلة الماضية، وأدى ضعف الحصاد في الدول الرئيسية المنتجة للقهوة في العالم (البرازيل وفيتنام) إلى انخفاض الإمدادات وتدفق المضاربين على السوق.

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ووصلت عقود روبوستا الآجلة في لندن، وهي المعيار العالمي، إلى مستوى قياسي بلغ نحو 5700 دولار للطن في وقت سابق من هذا العام، مرتفعًا عن متوسطه التاريخي البالغ 1700 دولار، في حين ارتفع سعر حبوب بن أرابيكا الفاخرة بنسبة 70% العام الماضي ليصل إلى 4.20 دولارات للرطل.

لكن أسعار أرابيكا وروبوستا تراجعت عن أعلى مستوياتها في الأشهر الأخيرة على أمل تحسن المحاصيل.