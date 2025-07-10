بيتكوين تتجاوز 113 ألف دولار مسجلة مستوى قياسيا جديدا

ارتفعت عملة بيتكوين المشفرة إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق اليوم الخميس، عند تسجيلها مستوى 113 ألفا و734 دولارا، مرتفعة بنسبة 3.4%، مقارنة بالإغلاق السابق، وبذلك تكون قد ارتفعت بنحو 21% منذ بداية العام الجاري.

وارتفعت العملة المشفرة الأكثر شهرة، مدعومة بتزايد الطلب من المؤسسات الاستثمارية، بالإضافة إلى السياسات الداعمة لإدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

وتشير التقديرات إلى أن البيتكوين في طريقها لاستهداف مستويات جديدة بين 120-146 ألف دولار.

ويتوقع محللون مواصلة المسار الصعودي، وقد يمتدّ السعر إلى ما بين 140 إلى 225 ألف دولار بنهاية 2025، بناءً على نماذج تحليلية تاريخية، وتزايد اعتماد قواعد العملات الرقمية .

ورغم التفاؤل، يحذّر بعض الخبراء من خطر التصحيح الحاد بعد فترة الحمائية، خاصة في حال ارتفاع أسعار الفائدة أو تجدد الضغوط الاقتصادية.

وبذلك يكون البيتكوين قد تجاوز مستوى 113 ألف دولار، محققا مستوى قياسيا جديدا بدعم من دخول المؤسسات، وتحسن السيولة المالية، وبيانات تقنية إيجابية.

ومع استمرار هذه العوامل، يبقى احتمال المزيد من الارتفاع قائما، رغم أن الأسواق الرقمية لا تخلو من احتمالات التقلب.

وقبل أكثر من شهرين صرّح الرئيس الأميركي دونالد ترامب بأنه يريد أن يرى تنظيم العملات المشفرة جاهزا للتوقيع بحلول أغسطس/آب قبل عطلة الكونغرس.

وكان ترامب قد وقع في مارس/آذار الماضي أمرا تنفيذيا لتكوين احتياطي إستراتيجي من العملات المشفرة، وعيّن شخصيات داعمة لها، فيما دخلت شركات عائلة ترامب أيضا في مجال العملات المشفرة.