الصين تنتقد فرض ترامب رسوما جمركية بنسبة 50% على النحاس

انتقدت الصين -اليوم الخميس- ما وصفتها بالرسوم الجمركية التعسفية على خلفية إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب -الأربعاء- فرض رسوم جمركية على النحاس متحججا بالأمن القومي.

وقالت الناطقة باسم وزارة الخارجية الصينية ماو نينغ: "لطالما عارضنا الإفراط في توسيع نطاق مفهوم الأمن القومي. ولطالما آمنا أيضا… بأن فرض الرسوم الجمركية على نحو تعسفي لا يخدم مصالح أحد".

وأعلن ترامب أمس الأربعاء فرض رسوم جمركية بنسبة 50 % على النحاس، وذكر على مواقع التواصل الاجتماعي أن هذه الرسوم ستدخل حيز التنفيذ في الأول من أغسطس/آب المقبل.

وقال "أُعلنُ رسوما جمركية بنسبة 50% على النحاس، بدءا من الأول من أغسطس/آب 2025، بعدما تلقّيتُ تقييما أمنيا وطنيا متينا"، في إشارة -على الأرجح- إلى تحقيق أجرته وزارة التجارة في وقت سابق هذا العام.

وفي فبراير/شباط الماضي، أمر ترامب بإجراء تقييم داخلي بشأن إذا ما كانت واردات النحاس المحدودة تمثل تهديدا للأمن القومي الأميركي.

وشهد الطلب على النحاس ارتفاعا كبيرا السنوات الأخيرة مع انتقال العالم إلى طاقة أنظف، وهذا المعدن مطلوب للألواح الشمسية، وطواحين الهواء، وبطاريات السيارات الكهربائية.

وتتوقع الوكالة الدولية للطاقة أن يرتفع استهلاك النحاس العالمي بنسبة تزيد على 25 % ليصل إلى 33 مليون طن بحلول عام 2035، مقارنة بـ26 مليون طن عام 2023.

وتسببت حملة التعريفات التجارية التي أطلقها ترامب في إحداث اضطراب في الأسواق العالمية منذ عودته إلى منصبه في يناير/كانون الثاني الماضي.