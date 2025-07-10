خفضت منظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك) -اليوم الخميس- توقعاتها للطلب العالمي على النفط للسنوات الـ4 المقبلة مع تباطؤ النمو في الصين، لكنها رفعت توقعاتها طويلة الأجل نظرا لتزايد احتياجات النفط في دول العالم النامي.

وقالت أوبك -في تقريرها عن توقعات النفط العالمية لعام 2025 الصادر اليوم- إنه لا يوجد دليل على أن الطلب وصل إلى ذروته.

وقال الأمين العام للمنظمة هيثم الغيص "النفط يدعم الاقتصاد العالمي وهو أساسي في حياتنا اليومية.. لا توجد ذروة للطلب على النفط في الأفق".

وذكرت أوبك أن متوسط ​​الطلب العالمي سيبلغ 105 ملايين برميل يوميا هذا العام.

وتوقعت أن ينمو الطلب إلى 106.3 ملايين برميل يوميا عام 2026، بانخفاض من 108 ملايين برميل يوميا توقعتها المنظمة العام الماضي.

كما توقعت أوبك نمو الطلب على النفط إلى 111.6 مليون برميل يوميا عام 2029 (بتراجع 700 ألف برميل عن تقديرات العام الماضي) و122.9 مليونا عام 2050.

كما قدرت إجمالي الاستثمارات المطلوبة في قطاع النفط حتى 2050 بنحو 18.2 تريليون دولار مقارنة مع 17.4 تريليونا كانت متوقعة العام الماضي.

ومن جانب آخر، تضخ أوبك بلس -التي تضم بلدان أوبك بالإضافة إلى حلفاء من بينهم روسيا- المزيد من البراميل لاستعادة حصتها بعد سنوات من التخفيضات لدعم السوق.

وقالت أوبك إن الطلب استكمل تعافيه من جائحة "كوفيد-19" مما أدى إلى توقعات أكثر قابلية للتنبؤ، وأشارت إلى أن النمو يتباطأ أيضا بالصين وهي الدولة التي دفعت استهلاك النفط إلى الارتفاع خلال العقود القليلة الماضية.

وذكرت المنظمة -في إشارة إلى الصين– أن ذلك "يأتي على خلفية تباطؤ النمو الاقتصادي والانتشار الأسرع للمركبات الكهربائية والبنية التحتية للشحن ذات الصلة واستمرار إحلال النفط في عدد من القطاعات".