"بابسكارد".. بطاقة دفع أفريقية تتحدى الأنظمة العالمية

أُطلقت في العاصمة النيجيرية أبوجا بطاقة "بابسكارد" كأول بطاقة دفع أفريقية موحدة، وذلك خلال أعمال الدورة الـ32 للجمعية السنوية لبنك التصدير والاستيراد الأفريقي (Afreximbank).

وتتيح البطاقة، التي طورها النظام القاري للدفع والتسوية بالتعاون مع شركة "ميركوري لخدمات الدفع"، تنفيذ التحويلات المالية بين دول القارة بسرعة وأمان وبتكلفة منخفضة، دون الحاجة إلى الاعتماد على الشبكات المالية التقليدية العابرة للحدود.

السيادة الرقمية

شدد رئيس بنك التصدير والاستيراد الأفريقي، بنديكت أوراما، على أن الاعتماد المفرط على أنظمة الدفع الأجنبية أعاق التجارة بين دول القارة، ورفع الكُلفة، وقوّض السيطرة على البيانات، مؤكدا أن "بابسكارد" تمثل نقلة نوعية في هذا المسار.

وأضاف أن البطاقة تتيح تسوية المعاملات في اليوم نفسه بين البنوك والمؤسسات الأفريقية، مع ضمان بقاء القيمة المضافة والبيانات داخل القارة، مما يدعم السيادة الاقتصادية ويعزز الشمول المالي.

وتستهدف البطاقة المستخدمين من المؤسسات الحكومية والبنوك والشركات والأفراد، مع دعم خاص للبنوك المركزية وشركات التكنولوجيا المالية الناشئة.

من جانبه، اعتبر المدير التنفيذي للنظام القاري للدفع والتسوية، مايك أوغبالو الثالث، البطاقة "أكثر من مجرد أداة دفع"، مشيرا إلى أنها تعبّر عن توجه جديد في طريقة ممارسة الأعمال داخل القارة، وتُعدّ "رمزا للجرأة والقدرة على إعادة تعريف العلاقة مع النظام المالي العالمي".

ويأتي إطلاق "بابسكارد" ضمن إستراتيجية أوسع لبنك التصدير والاستيراد الأفريقي تهدف إلى دعم منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية، وتسريع خطوات الانتقال نحو اقتصاد أكثر تكاملا واستقلالا عن البنى المالية الخارجية.