اقتصاد|الولايات المتحدة الأميركية

استقرار معدل البطالة بأميركا رغم تباطؤ نمو الوظائف

نمو الوظائف تراجع في الولايات المتحدة الشهر الماضي (شترستوك)
6/6/2025

تباطأ نمو الوظائف في الولايات المتحدة خلال الشهر الماضي وسط تداعيات الرسوم الجمركية، بينما استقر معدل البطالة عند 4.2% مما قد يمنح مجلس الاحتياطي الفدرالي (البنك المركزي الأميركي) سببًا لتأجيل استئناف خفض الفائدة.

وقال مكتب إحصاءات العمل التابع لوزارة العمل الأميركية اليوم الجمعة إن الوظائف في القطاعات غير الزراعية زادت 139 ألف وظيفة في مايو/أيار، بعد أن ارتفعت 147 ألف وظيفة في أبريل/نيسان وفقا لبيانات معدلة بالخفض.

وتوقع اقتصاديون في استطلاع لرويترز تسجيل 130 ألف وظيفة، بعد زيادة قدرها 177 ألف وظيفة في أبريل/نيسان الماضي، وفقا لما أعلن في السابق قبل التعديل بالخفض. واستقر معدل البطالة عند 4.2% للشهر الثالث على التوالي.

New York, New York, UNITED STATES : NEW YORK, NY - DECEMBER 06: Applicants wait to meet potential employers at the Diversity Job Fair on December 6, 2012 in Manhattan, New York City. Hundreds of people turned out to seek jobs, a day ahead of the release of monthly national unemployment figures in Washington DC. John Moore/Getty Images/AFP== FOR NEWSPAPERS, INTERNET, TELCOS & TELEVISION USE ONLY ==
تراجع معدل نمو الوظائف في الولايات المتحدة (الفرنسية)

ويحتاج الاقتصاد الأميركي إلى خلق ما يقارب 100 ألف وظيفة شهريا لمواكبة نمو عدد السكان في سن العمل. ويمكن أن ينخفض ​​العدد مع إلغاء الرئيس دونالد ترامب الوضع القانوني المؤقت لمئات الآلاف من المهاجرين وسط حملة لمواجهة الهجرة غير النظامية.

وتتوقع الأسواق المالية أن يبقي مجلس الاحتياطي سعر الفائدة القياسي لليلة واحدة دون تغيير في نطاق 4.25% و4.50% هذا الشهر، قبل استئناف التيسير النقدي في سبتمبر/ أيلول المقبل.

المصدر: رويترز

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