استقرار معدل البطالة بأميركا رغم تباطؤ نمو الوظائف

تباطأ نمو الوظائف في الولايات المتحدة خلال الشهر الماضي وسط تداعيات الرسوم الجمركية، بينما استقر معدل البطالة عند 4.2% مما قد يمنح مجلس الاحتياطي الفدرالي (البنك المركزي الأميركي) سببًا لتأجيل استئناف خفض الفائدة.

وقال مكتب إحصاءات العمل التابع لوزارة العمل الأميركية اليوم الجمعة إن الوظائف في القطاعات غير الزراعية زادت 139 ألف وظيفة في مايو/أيار، بعد أن ارتفعت 147 ألف وظيفة في أبريل/نيسان وفقا لبيانات معدلة بالخفض.

وتوقع اقتصاديون في استطلاع لرويترز تسجيل 130 ألف وظيفة، بعد زيادة قدرها 177 ألف وظيفة في أبريل/نيسان الماضي، وفقا لما أعلن في السابق قبل التعديل بالخفض. واستقر معدل البطالة عند 4.2% للشهر الثالث على التوالي.

ويحتاج الاقتصاد الأميركي إلى خلق ما يقارب 100 ألف وظيفة شهريا لمواكبة نمو عدد السكان في سن العمل. ويمكن أن ينخفض ​​العدد مع إلغاء الرئيس دونالد ترامب الوضع القانوني المؤقت لمئات الآلاف من المهاجرين وسط حملة لمواجهة الهجرة غير النظامية.

وتتوقع الأسواق المالية أن يبقي مجلس الاحتياطي سعر الفائدة القياسي لليلة واحدة دون تغيير في نطاق 4.25% و4.50% هذا الشهر، قبل استئناف التيسير النقدي في سبتمبر/ أيلول المقبل.