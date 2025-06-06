الذهب يصعد مدفوعا ببيانات أميركية وحديث ترامب وشي يرفع النفط

ارتفعت أسعار الذهب اليوم الجمعة وتتجه صوب مكاسب أسبوعية، بعد أن بددت بيانات اقتصادية أميركية ضعيفة التأثير الناتج عن التفاؤل الأولي تجاه الاتصال الهاتفي بين الرئيس الأميركي دونالد ترامب ونظيره الصيني شي جين بينغ في وقت يترقب فيه المستثمرون صدور تقرير التوظيف في الولايات المتحدة.

وفي أحدث تعاملات صعد الذهب في المعاملات الفورية 0.3% إلى 3363.33 دولارا للأوقية (الأونصة)، وزاد المعدن 2.3% خلال الأسبوع حتى الآن.

وارتفعت أيضا العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.3% إلى 3384.1 دولارا.

وأجرى الرئيس الأميركي دونالد ترامب مكالمة هاتفية نادرة مع نظيره الصيني شي جين بينغ أمس الخميس تطرقا خلالها إلى التوتر التجاري المتصاعد والنزاع حول المعادن المهمة، إلا أن القضايا الرئيسية لم تحل بعد.

وقال كبير محللي السوق لدى "كيه سي إم تريد" تيم ووترر: "بدأ بعض الحماس الأولي للإقبال على المخاطرة بعد اتصال ترامب وشي في الانحسار، مما أتاح مجالا للذهب للارتفاع تدريجيا".

وزاد عدد الأميركيين المتقدمين بطلبات جديدة للحصول على إعانات البطالة إلى أعلى مستوى في 7 أشهر الأسبوع الماضي.

ويترقب المستثمرون الآن تقرير الوظائف في القطاعات غير الزراعية الأميركية المقرر صدوره اليوم بعد سلسلة من البيانات على مدار الأسبوع تسلط الضوء على تباطؤ سوق العمل.

إعلان

وتوقع خبراء اقتصاد استطلعت رويترز آراءهم زيادة الوظائف غير الزراعية بمقدار 130 ألف وظيفة في مايو/أيار، في حين من المتوقع أن يظل معدل البطالة ثابتا عند 4.2%.

في الوقت نفسه، قال صناع السياسات في مجلس الاحتياطي الاتحادي أمس الخميس إن التضخم لا يزال مصدر قلق أكبر مقارنة مع تباطؤ سوق العمل، مما يشير إلى الإبقاء على السياسة النقدية الحالية لفترة أطول.

ويُنظر للذهب على أنه أحد أصول الملاذ الآمن، وعادة ما يرتفع في أوقات الضبابية الاقتصادية ومع انخفاض أسعار الفائدة.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى كان أداؤها كما يلي:

ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 1.21% إلى 36 دولارا. وزاد البلاتين 2.43% إلى 1167 دولارا. وصعد البلاديوم 1.5% إلى 1021.85 دولارا.

النفط

انخفضت أسعار النفط اليوم الجمعة، لكنها في طريقها لتحقيق أول مكاسب أسبوعية في 3 أسابيع بعد أن استأنف الرئيس الأميركي دونالد ترامب والرئيس الصيني شي جين بينغ المحادثات التجارية، مما زاد الآمال في تحقيق نمو وتسجيل طلب أقوى في أكبر اقتصادين في العالم.

وهبطت العقود الآجلة لخام برنت في أحدث تعاملات 0.38% إلى 65.09 دولارا للبرميل، وتراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 0.47% إلى 63.06 دولارا بعد أن كسبت حوالي 50 سنتا أمس الخميس.

وعلى أساس أسبوعي، يتجه كلا الخامين القياسيين لمكاسب.

وقالت وزيرة الصناعة الكندية ميلاني جولي إن بلادها تواصل المحادثات التجارية مع الولايات المتحدة، وإن رئيس الوزراء مارك كارني يجري اتصالات مباشرة مع ترامب.

وواصلت سوق النفط التأرجح في الفترة الماضية وسط أنباء مفاوضات الرسوم الجمركية والبيانات التي تُظهر كيف تؤثر حالة الضبابية بشأن الحرب التجارية وتداعيات الرسوم الجمركية على الاقتصاد العالمي.

إعلان

وقال محللون في شركة "بي إم آي" التابعة لوكالة فيتش في مذكرة اليوم إن "احتمال زيادة العقوبات الأميركية على فنزويلا للحد من صادرات النفط الخام وإمكانية توجيه ضربة إسرائيلية للبنية التحتية الإيرانية يضيفان إلى الاحتمالات الصعودية للأسعار".

وأضافوا "لكن ضعف الطلب على النفط وزيادة الإنتاج من أوبك بلس ومن المنتجين من خارجها سيزيدان من الضغط الهبوطي على الأسعار في الفصول القادمة".

وخفضت السعودية، أكبر مُصدر للنفط الخام، أسعار الخام للمشترين في آسيا لشهر يوليو/تموز إلى أدنى مستوياتها في شهرين تقريبا. وجاء هذا التخفيض في الأسعار أقل من المتوقع بعد اتفاق أوبك بلس على زيادة الإنتاج بمقدار 411 ألف برميل يوميا في يوليو/تموز.

وكانت المملكة تضغط من أجل زيادة أكبر في الإنتاج، في إطار إستراتيجية أوسع نطاقا لاستعادة حصتها في السوق وتحقيق الانضباط من الدول التي تجاوزت حصصها الإنتاجية المتفق عليها في إطار أوبك بلس الذي يضم منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاء لها من بينهم روسيا.