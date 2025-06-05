تعرف إلى أكبر 10 دول امتلاكا للأغنام بالعالم بينها بلدان عربية

يزيد الإقبال على شراء الأغنام في العالم الإسلامي مع اقتراب عيد الأضحى المبارك، الذي يتزامن هذا العام مع اتساع ظاهرة الجفاف لتشمل العديد من بقاع العالم مما يحد من أعداد رؤوس الماشية المتاحة في العالم.

في هذا التقرير، تستعرض الجزيرة نت أكثر الدول استيرادا وتصديرا وامتلاكا للماشية، مع التطرق إلى أكبر البلدان العربية في هذه الجوانب.

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وتشير قوائم الدول الأكثر إنتاجا وتصديرا واستيرادا للماشية على مستوى العالم إلى بعض الظواهر والمفارقات مثل احتلال البلدان العربية 7 مراكز في قائمة الأكثر استيرادا للماشية الحية في العالم.

ولدى الصين العدد الأكبر من رؤوس الماشية في العالم، تليها الهند ثم أستراليا، في حين يتبوأ الاتحاد الأوروبي ورومانيا وإسبانيا والأردن قائمة الأكثر تصديرا للماشية.

الدول الأكثر تصديرا للماشية الحية في العالم

نشر البنك الدولي من خلال أداة "الحلول العالمية المتكاملة" (ويتس)، التابعة له، قائمة بترتيب أكثر دول العالم تصديرا للماشية الحية عام 2023 من حيث القيمة، وهو التحديث الأخير له عبر موقعه الإلكتروني وفقا لما يلي:

رومانيا 308.63 ملايين دولار من تصدير 2.33 مليون رأس. إسبانيا 210.3 ملايين دولار من تصدير 1.45 مليون رأس. الأردن 158.78 مليون دولار من تصدير 1.32 مليون رأس. البرتغال 95.62 مليون دولار من تصدير 501 ألف رأس. المجر 52.12 مليون دولار من تصدير 440 ألف رأس. الإمارات 51.26 مليون دولار من تصدير 517 ألف رأس. فرنسا 51.21 مليون دولار من تصدير 486 ألف رأس. أستراليا 49 مليون دولار من تصدير 468 ألف رأس. أيرلندا 49 مليون دولار من تصدير 221 ألف رأس. جورجيا 44.121 مليون دولار من تصدير 456 ألف رأس.

الدول العربية الأكثر تصديرا للماشية الحية

ووفقا للأداة ذاتها التابعة للبنك الدولي، تأتي قائمة أكثر الدول العربية تصديرا للماشية الحية لعام 2023 كالتالي:

الأردن 158.78 مليون دولار من تصدير 1.32 مليون رأس. الإمارات 51.26 مليون دولار بتصدير 517 ألف رأس. السعودية 15.23 مليون دولار بتصدير 153 ألف رأس. سلطنة عمان 3.22 ملايين دولار بتصدير نحو 27 ألف رأس. مصر 2.8 مليون دولار بتصدير 23 ألف رأس.

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الدول الأكثر استيرادا للماشية الحية في العالم

وهذه دول العالم الأكثر استيرادا للماشية الحية عام 2023 من حيث القيمة، وفقا لأداة "الحلول العالمية المتكاملة" التابعة للبنك الدولي:

السعودية 1.13 مليار دولار لاستيراد 9.44 ملايين رأس. الأردن 204.8 ملايين دولار لاستيراد 1.7 مليون رأس. الكويت 127.8 مليون دولار لاستيراد 1.06 مليون رأس. إيطاليا 92.78 مليون دولار لاستيراد 768 ألف رأس. إسرائيل 90.96 مليون دولار لاستيراد 757 ألف رأس. قطر 88.3 مليون دولار لاستيراد نحو 735 ألف رأس. سلطنة عمان 79.3 مليون دولار لاستيراد 660 ألف رأس. المغرب 62.76 مليون دولار لاستيراد 522 ألف رأس. فلسطين 46.45 مليون دولار لاستيراد 386 ألف رأس. أيرلندا 43.5 مليون دولار لاستيراد 742 ألف رأس.

أكثر الدول العربية استيرادا للماشية الحية

أكثر الدول العربية استيرادا للماشية الحية عام 2023 وفقا لأداة "الحلول العالمية المتكاملة"، التابعة للبنك الدولي:

السعودية 1.13 مليار دولار لاستيراد 9.44 ملايين رأس. الأردن 204.8 ملايين دولار لاستيراد 1.7 مليون رأس. الكويت 127.8 مليون دولار لاستيراد 1.06 مليون رأس. قطر 88.3 مليون دولار لاستيراد نحو 735 ألف رأس. سلطنة عمان 79.3 مليون دولار لاستيراد 660 ألف رأس. المغرب 62.76 مليون دولار لاستيراد 522 ألف رأس. فلسطين 46.45 مليون دولار لاستيراد 356 ألف رأس.

وفقا لموقع وورلد أطلس الكندي، جاءت أحدث إحصائيات الدول الأكثر امتلاكا لرؤوس الماشية في العالم كما يلي:

الصين: 194 مليون رأس. الهند: 75.34 مليون رأس. أستراليا: 70.23 مليون رأس. إيران: 55.58 مليون رأس. نيجيريا: 50.28 مليون رأس. تشاد: 45 مليون رأس. تركيا: 44.68 مليون رأس. السودان: 41.33 مليون رأس. إثيوبيا: 35 مليون رأس. بريطانيا: 33 مليون رأس.

الدول العربية الأكثر امتلاكا لرؤوس الماشية 2025

السودان: 41.33 مليون رأس. الجزائر: 31.19 مليون رأس. السعودية: 21.8 مليون رأس. المغرب: 21.8 مليون رأس. سوريا: 17.84 مليون رأس.