تراجع طفيف في سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار

تراجع سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار اليوم الأربعاء، بصورة طفيفة في تعاملات السوق الموازية بمختلف المدن، لكنه حافظ على مستويات الأسعار في الأيام الأخيرة مع استمرار التأثير الإيجابي لرفع العقوبات الدولية عن سوريا.

وأعلنت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي واليابان وبريطانيا أخيرا رفع العقوبات عن سوريا.

وزار الرئيس السوري أحمد الشرع الكويت الأسبوع الجاري وأجرى مباحثات مع أميرها الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح.

وقال وزير خارجية الكويت عبد الله اليحيا أمس، إن ثمة خططا خليجية مشتركة سيجري وضعها لمساعدة سوريا، إضافة إلى خطط ثنائية بين الكويت ودمشق.

وقال للصحفيين "هي كلها خطة سوف توضع، وعلى ضوئها ستحدد (المساعدات). سنسير على أكثر من خط. عمل مشترك أو ثنائي".

في سياق ذي صلة، عينت الرئاسة السورية أول أمس وزير المالية محمد يسر برنية محافظا للبلاد لدى البنك الدولي.

سعر صرف الليرة في السوق الموازية

تراجع سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار في دمشق وحلب وإدلب إلى 9250 ليرة مقابل الدولار من 9200 عند الشراء، وإلى 9350 ليرة عند البيع من 9300 مسجّلة مساء أمس.

في الحسكة تراجع سعر الصرف إلى 9600 ليرة مقابل الدولار عند الشراء من 9500 ليرة مساء أمس كما انخفض سعر البيع إلى 9700 ليرة من 9600.

واصل مصرف سوريا المركزي تثبيت سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار عند 11 ألفا عند الشراء و11 ألفا 110 دولارات عند البيع.

إعلان

ورجّح خبراء لـ (الجزيرة نت) في وقت سابق استقرار سعر صرف الليرة السورية بعد ارتفاعها إثر إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب رفع كافة العقوبات عن سوريا الشهر الماضي وما تبعه من إعلان مماثل من الاتحاد الأوروبي.

واستبعدوا أن يعود سعر صرف الليرة إلى المستويات المرتفعة السابقة، لكنهم قالوا إن العقوبات الأميركية في النهاية هي قوانين ويستغرق إلغاؤها وقتا حتى تحدث تأثيرا في سعر صرف العملة السورية.