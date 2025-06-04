ترامب يجدد مطالبته بخفض سعر الفائدة وينتقد باول

جدد الرئيس الأميركي دونالد ترامب ضغوطه على رئيس مجلس الاحتياطي الفدرالي (البنك المركزي الأميركي) جيروم باول، داعيا إلى خفض أسعار الفائدة فورا، وذلك عقب صدور تقرير وظائف القطاع الخاص لمايو/أيار الماضي، والذي أظهر تباطؤا حادا في التوظيف.

وفي منشور على منصة تروث سوشيال كتب ترامب "تقرير "إيه دي بي" صدر، فات الأوان يا باول، يجب الآن خفض الفائدة، إنه لا يُصدق، أوروبا خفضت الفائدة 9 مرات".

وجاءت هذه التصريحات بعد أن أظهرت بيانات مؤسسة "إيه دي بي" أن الاقتصاد الأميركي أضاف 37 ألف وظيفة فقط في مايو/أيار مقارنة بتوقعات بلغت 110 آلاف وظيفة، مما أثار مخاوف بشأن تباطؤ النمو الاقتصادي.

ترامب انتقد باول مرارا في الأسابيع الأخيرة، واصفا إياه بـ"المتأخر دائما" و"الأحمق"، معتبرا أن الاحتياطي الفدرالي يتجاهل مؤشرات انخفاض التضخم وأسعار الطاقة والسلع، مما يبرر -برأيه- خفض الفائدة.

وكان باول عادة ما يؤكد أن قرارات البنك المركزي تستند إلى تقييمات اقتصادية دقيقة وليست خاضعة للضغوط السياسية، مشيرا إلى أن التضخم لا يزال فوق الهدف المحدد، وأن هناك حالة من عدم اليقين الاقتصادي، خاصة في ظل السياسات التجارية المتقلبة.

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يشار إلى أن الأسواق المالية شهدت تراجعا في مؤشرات العقود الآجلة بعد صدور تقرير الوظائف، مع انخفاض في عوائد سندات الخزانة وأسعار النفط، مما يعكس قلق المستثمرين من تباطؤ محتمل في الاقتصاد الأميركي (أكبر اقتصاد في العالم).

وحتى الآن، لم يصدر عن الاحتياطي الفدرالي أي تغيير في سياسته النقدية، مع توقعات بأن يبقى على موقفه الحذر في الأشهر المقبلة ما لم تظهر مؤشرات اقتصادية جديدة تستدعي تعديلا في أسعار الفائدة.