استقرار سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار

استقر سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار اليوم الثلاثاء في التعاملات الصباحية في كل من السوق الموازي والتعاملات الرسمية في المدن السورية مع استمرار تأثير إعلان رفع العقوبات الأميركية والأوروبية واليابانية مؤخرا.

وقررت الحكومة اليابانية الجمعة الماضية رفع عقوباتها جزئيا عن سوريا، لتلحق بتلك الخطوة بالاتحاد الأوروبي وواشنطن اللذين قررا بالفعل رفع عقوباتهما المفروضة على دمشق تدريجيا.

وبموجب القرار سيتم شطب 4 بنوك من قائمة الأهداف التي جمدت أصولها، وفقا لهيئة الإذاعة اليابانية.

وحسب القناة الإخبارية السورية فإن البنوك التي سيتم شطبها من قائمة الأهداف التي جمدت أصولها، هي:

المصرف الصناعي.

مصرف التسليف الشعبي.

مصرف التوفير.

والمصرف الزراعي التعاوني.

زيارة الكويت

وزار الرئيس السوري أحمد الشرع الكويت أول أمس وأجرى مباحثات مع أميرها الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح.

وقال وزير خارجية الكويت عبد الله اليحيا أمس إن ثمة خططا خليجية مشتركة سيجري وضعها لمساعدة سوريا بالإضافة إلى خطط ثنائية بين الكويت ودمشق.

وقال للصحفيين "هي كلها خطة سوف توضع، وعلى ضوئها ستحدد (المساعدات). سنسير على أكثر من خط. عمل مشترك أو ثنائي".

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سعر صرف الليرة السورية

استقر سعر صرف الليرة السورية في السوق الموازية في دمشق وحلب وإدلب عند 9200 ليرة للدولار الواحد للشراء و9300 للبيع وهي المستويات المسجّلة مساء أمس.

بقي سعر صرف الليرة السورية في الحسكة عند 9500 ليرة مقابل الدولار عند الشراء و9600 عند البيع.

ثبّت مصرف سوريا المركزي سعر صرف الليرة مقابل الدولار عند 11 ألفا عند الشراء و11 ألفا 110 ليرات عند البيع.

في غضون ذلك أعلنت الرئاسة السورية، مساء الاثنين، تعيين وزير المالية محمد يسر برنية محافظا للبلاد لدى البنك الدولي.

وجاء في نص المرسوم الرئاسي: "يسمى السيد محمد برنية وزير المالية محافظا للجمهورية العربية السورية لدى كل كيان قانوني تابع لمجموعة البنك الدولي".

وتوقع خبراء استطلعت آراءهم الجزيرة نت في وقت سابق استقرار سعر صرف الليرة السورية بعد ارتفاعها إثر إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب رفع كافة العقوبات عن سوريا الشهر الماضي وما تبعه من إعلان مماثل من الاتحاد الأوروبي.

واستبعد الخبراء أن يعود سعر صرف الليرة إلى المستويات المرتفعة السابقة، لكنهم قالوا إن العقوبات الأميركية في النهاية هي قوانين ويستغرق إلغاؤها وقتا حتى تحدث تأثيرا في سعر صرف العملة السورية.