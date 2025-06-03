إسبانيا تعلّق شراء صواريخ إسرائيلية بـ327 مليون دولار

أعلنت وزارة الدفاع الإسبانية تعليق عقد مع شركة إسرائيلية لإنتاج نظام صواريخ "سبايك" المضادة للدبابات لاستخدامه في قيادة القوات البرية.

وسحبت الوزارة ترخيص الشركة الإسرائيلية في إسبانيا، وشرعت في البحث عن بدائل غير إسرائيلية.

وقالت مصادر رسمية إسبانية للجزيرة إن مدريد علّقت كل صفقات تصدير وتوريد السلاح مع تل أبيب، لكنها تواجه صعوبة في فرض حظر شامل في مجالات حيوية، كالأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي.

وأضافت المصادر أن وزارة الدفاع الإسبانية تعمل حاليا على خطة انفصال تكنولوجي وأمني عن إسرائيل في قطاع الدفاع.

ونقلت صحيفة "إل بايس" الإسبانية عن مصدر حكومي قوله إن إسبانيا ألغت شراء نحو 1700 صاروخ مضاد للدبابات من إسرائيل، بقيمة 287 مليون يورو (326.7).

يأتي ذلك عقب إقرار البرلمان الإسباني في 20 مايو/أيار الماضي توصية تدعو إلى فرض حظر على العقود العسكرية مع إسرائيل، على خلفية ارتكاب تل أبيب إبادة جماعية بحق الفلسطينيين في قطاع غزة.

تعليق العقد

ونقلت وسائل إعلام إسبانية، الثلاثاء، عن مصادر رسمية قولها إن الوزارة قررت تعليق العقد المُعلن في 3 أكتوبر/تشرين الأول 2023، والممنوح لشركة "باب تكنوس" الفرع الإسباني لشركة رافائيل الإسرائيلية لأنظمة الدفاع المتقدمة.

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والأسبوع الماضي، قال وزير الدولة الإسباني المسؤول عن الدفاع، أمبارو فالكارسي إن الحكومة تعمل على خطط لتجنب أي اعتماد على إسرائيل.

ووفقا للعقد مع باب تكنوس خُصّص حوالي 287 مليون يورو لمدة 5 سنوات لتجهيز وحدات المشاة البرية والبحرية بصواريخ "سبايك".

ومن المتوقع أن يُصوّت البرلمان الإسباني خلال الأيام المقبلة على مشروع قانون حظر توريد الأسلحة إلى إسرائيل في إسبانيا.

وتشن إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 الماضي حربا على قطاع غزة، خلفت أكثر من 178 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، بجانب مئات آلاف النازحين.