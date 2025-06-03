شركة أسترالية تفوز بعقد تعدين ضخم في بوركينا فاسو

أعلنت شركة بيرينتي، ومقرها أستراليا، أنها فازت بعقد ضخم بقيمة 708 ملايين دولار أميركي لتقديم خدمات التعدين في أحد مناجم الذهب في بوركينا فاسو، غرب أفريقيا.

العقد يستمر لمدة 5 سنوات وسيبدأ العمل فيه في الأول من يونيو/حزيران 2025، وهو مرتبط بمنجم "مانا"، الذي تملكه شركة "إنديفور ماينينغ"، إحدى الشركات الكبرى المدرجة في بورصة لندن.

منجم "مانا" يُنتج كميات كبيرة من الذهب، حيث بلغ إنتاجه عام 2024 حوالي 150 ألف أوقية، ويتوقع أن يصل هذا الرقم هذا العام إلى 180 ألف أوقية.

وقال المدير التنفيذي لشركة بيرينتي، مارك نورويل، إن العقد الجديد يتماشى مع خطط الشركة للتوسع في أفريقيا، خاصة مع توقعاتها بتحقيق إيرادات قد تصل إلى 3.6 مليارات دولار أسترالي خلال عام 2025.

ورغم التحديات الأمنية التي تواجهها بعض دول أفريقيا، مثل بوركينا فاسو، فإن هذا الاستثمار يعكس اهتماما متزايدا من الشركات العالمية بثروات القارة المعدنية.