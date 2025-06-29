ترامب يعلن رغبة مجموعة من "شديدي الثراء" في شراء تيك توك

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب في مقابلة بثتها قناة (فوكس نيوز) اليوم الأحد إنه وجد مجموعة من "شديدي الثراء" ترغب في شراء تطبيق (تيك توك) مضيفا أنه سيعلن عن هويتهم في غضون أسبوعين تقريبا.

أدلى ترامب بهذه التعليقات في مقابلة مع برنامج يذاع على القناة الإخبارية.

تمديد مهلة الإغلاق

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب خلال الشهر الجاري مهلة إغلاق تطبيق تيك توك لمدة 90 يومًا إلى 17 سبتمبر/أيلول المقبل.

كان ترامب منح بالفعل مهلة مؤقتة مرتين لتنفيذ الحظر الذي فرضه الكونغرس على تيك توك والذي كان من المفترض أن يدخل حيز التنفيذ في يناير/ كانون الثاني.

وبدأ ترامب ولايته الرئاسية الثانية في 20 يناير/ كانون الثاني واختار عدم تطبيق القرار، ومدد الموعد النهائي في المرة الأولى إلى أوائل أبريل/ نيسان، ثم مدده مرة أخرى الشهر الماضي إلى 19 يونيو/ حزيران.

وقال ترامب في يناير/ كانون الثاني الماضي إنه سيكون منفتحا على شراء تيك توك من قبل إيلون ماسك الرئيس التنفيذي لشركة "تسلا" أو لاري إليسون رئيس مجلس إدارة "أوراكل" (Oracle) وذلك في مؤتمر صحفي للإعلان عن مشروع مشترك للاستثمار في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي بقيمة 500 مليار دولار، وفقا لموقع "ذا فيرج".